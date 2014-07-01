به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عادل بیگ بابایی اظهار داشت: عنوان کامل این طرح پژوهشی بررسی اثر تلفیقی سموم حشره کش‏، کنه کش و قارچ کش بر میزان باقیمانده آنها در دوره کارنس خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی است.

وی تصریح کرد: این طرح که در حال حاضر در فاز عملیاتی قرار دارد اساس تدوین استاندارد ملی باقیمانده سموم قرار گرفته است و می توان از نتایج تحقیقاتی آن در زمینه کاهش اثرات نامطلوب استفاده از سموم در محصولات کشاورزی استفاده کرد.

مدیر گروه شیمی موادغذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با اشاره به اینکه استاندارد به طور کلی به معنی یکسان سازی فرآیندها و هماهنگ و همانند کردن آنها در مقوله های مختلف است خاطرنشان کرد: به همین ترتیب استاندارد در مورد محصولات غذایی در واقع دستورالعملی است که فرآیند کیفیت تولید، تجهیزات، مواد اولیه، نقاط بحرانی و محصول نهایی را مورد بازرسی قرار می دهد.

بیگ بابایی با اشاره به فواید استانداردسازی محصولات غذایی گفت: با توجه به اینکه نگرش در استاندارد سازی مواد غذایی باید همراه با ارتقا سطح کیفی باشد، این مقوله می تواند به کاهش گرسنگی پنهان در جامعه و ارتقا سطح سلامت کمک های قابل توجهی داشته باشد.

وی افزود: همچنین ایجاد استانداردهای مناسب برای صنایع غذایی سبب به وجود آمدن امنیت در زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی می شود.

مدیر گروه شیمی موادغذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در ارتباط با چالش های موجود در استاندارد مواد غذایی گفت: با توجه به اینکه روش های بازرسی و آزمون محصولات غذایی شیوه های مشخصی هستند احتمال تقلب را در صنایع غذایی بالا می برند.

بیگ بابایی تاکید کرد: در این راستا باید به روز رسانی استانداردهای مربوط به مقوله غذا با سرعت بیشتری انجام شود تا میزان امنیت در زنجیره تولید تا مصرف مواد غذایی افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه بیشتر استانداردهای موجود در صنعت غذای ایران در واقع ترجمانی از نمونه های کشورهای معتبر هستند خاطرنشان کرد: با این وجود برخی از استانداردهای بومی ایران در زمینه های محصولات مختلف از جمله زعفران به قدری معتبر هستند که کشورهای دیگر از آنها پیروی می کنند.