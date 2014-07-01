به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشوراعلام كرد: شركت ايرانسل بايد در انطباق با شرايط و روال مورد تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ميزان 21% كل سهام دارنده پروانه را طي 3 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن پروانه فعاليت از طريق بورس عرضه عمومي کند.

بنا بر اين گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص واگذاري 21درصد سهام شركت خدمات ارتباطي ايرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شركت، با گذشت بيش از 5 سال از سررسيد تعهد مذكور تاكنون اقدام بايسته‌اي جهت تعيين تكليف موضوع در انطباق با قوانين و مقررات مربوطه يا حداقل جريمه آن شركت بابت نقض تعهدات به عمل نياورده است.

سازمان بازرسي كل كشور از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواست با قيد فوريت اپراتور را مكلف به ايفاي تعهدات مندرج در پروانه کند.