به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشوراعلام كرد: شركت ايرانسل بايد در انطباق با شرايط و روال مورد تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ميزان 21% كل سهام دارنده پروانه را طي 3 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن پروانه فعاليت از طريق بورس عرضه عمومي کند.
بنا بر اين گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص واگذاري 21درصد سهام شركت خدمات ارتباطي ايرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شركت، با گذشت بيش از 5 سال از سررسيد تعهد مذكور تاكنون اقدام بايستهاي جهت تعيين تكليف موضوع در انطباق با قوانين و مقررات مربوطه يا حداقل جريمه آن شركت بابت نقض تعهدات به عمل نياورده است.
سازمان بازرسي كل كشور از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواست با قيد فوريت اپراتور را مكلف به ايفاي تعهدات مندرج در پروانه کند.
همچنين به واسطه عدم واگذاري 21 درصد سهام كه بايد از روز سی آبان ماه 87 به بورس واگذار ميشد نسبت به تعيين جريمه متناسب با تعداد سالهاي مالي و حجم نقض تعهدات پروانهاي اپراتور از سال 1387 تا كنون اقدام لازم معمول و سعي در وصول آن کند.
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