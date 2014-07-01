به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، در حالی که به نظر می رسید "اسامه النجیفی" و "صالح المطلک" از سران جریانهای افراطی اهل سنت به صحن پارلمان عراق خبر دادند.

اسامه النجیفی رئیس سابق پارلمان عراق از جمله شخصیتهایی است که گفته می شود در پشت پرده حوادث اخیر امنیتی عراق نقش دارد. برخی منابع اعلام کرده بودند رئیس دفتر النجیفی یکی از سرکردگان داعش بوده و النجیفی باید در این موضوع پاسخگو باشد.

در همین حال پس از ورود اعضای پارلمان عراق به صحن پارلمان مراسم ادای سوگند برگزار شد. ناظران سیاسی شانس "سلیم الجبوری" از شخصیتهای سیاسی اهل سنت را برای احراز مقام ریاست پارلمان با توجه به مواضع مناسب تر وی در مقایسه با دیگر گزینه ها بیشتر می دانند.

در جلسه امروز پارلمان عراق قرار است رئیس و دو نایب رئیس پارلمان این کشور انتخاب شوند. این سومین پارلمان تشکیل شده در عراق از زمان سقوط رژیم بعث محسوب می شود.