به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سفیدی ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان افزود: این میزان 59 هزار نفر از شهروندان اردبیلی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه این سرانه باید حداقل به 10 درصد افزایش یابد، با اشاره به فعالیت 63 باب کتابخانه عمومی در سطح استان اضافه کرد: بیش از 800 هزار جلد در مخازن کتابخانه های عمومی موجود است.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان از مراجعه سالانه بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر به کتابخانه های عمومی این استان خبر داد و با اشاره به کمبود منابع در کتابخانه ها تصریح کرد: برای حل این مشکل، علاوه بر ترویج نهضت اهدای کتاب، از نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز درخواست کتاب کرده ایم.

وی دسترسی آسان مردم به کتاب را از مهمترین اولویت های کتابخانه ها دانست و تاکید کرد: در همین راستا در صدد راه اندازی سبدهای کتاب در روستاهای محروم، مراکز پرتردد و نهادهای اجرائی هستیم.

سفیدی همچنین خواستار مشارکت خیرین در ساخت کتابخانه ها به منظور افزایش سرانه فضای مطالعه در استان شد و ادامه داد: خیرین می توانند یا مشارکت در ساخت کتابخانه ها، علاوه بر کسب اجر اخروی، در ساختن آینده ای توسعه یافته تر برای فررزندان استان نقش فعالی داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل نیز در این جلسه خواستار توجه بیشتر مسئولان به اهمیت مقوله فرهنگ در توسعه استان شد و افزود: پژوهش و دانش اندوزی بعنوان یکی از فضیلت های بشری، همواره مورد توجه بزرگان هر تمدنی بوده و پیشرفت برخی کشورها نیز ناشی از همین توجه است.

طاهر شریفی با بیان اینکه مقولات فرهنگی، تاثیر بلند مدتی بر جوامع دارند، متذکر شد: آنچانکه باید توجه کافی به اهمیت کتابخانه ها نشده و لذا برای داشتن آینده توسعه یافته باید این کم توجهی جبران شود در غیر اینصورت دچار مشکلات فرهنگی خواهیم شد.

وی حمایت از فرهیختگان و اهل قلم را حمایت از علم و معرفت دانست و ادامه داد: دستگاههای علمی فرهنگی باید با حمایت از مولفان، نخبگان و اهالی قلم، زمینه غنی سازی فرهنگ جامعه را مهیا سازند تا از وجود آنها برای رشد و ترقی استان استفاده شود.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به نقش مطالعه در ارتقاء سطح آگاهی و معرفت مردم عنوان کرد: برای داشتن فرهنگ غنی تر، باید شهروندان را به سمت مطالعه و کتابخوانی سوق داد.