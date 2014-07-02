طرح 36 سوال از فانی توسط نمایندگان/ درباره استیضاح با نمایندگان به تفاهم می رسیم

حجت الاسلام مصطفی ناصری در حاشیه نشست حزب تمدن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیری می شود، اظهار داشت: دیدار و برگزاری جلسات مشترک وزیر با نمایندگان یک کار عادی و معمولی است که طبق برنامه مدونی وزیر هفته ای دو روز از وقت خود را برای دیدار با نمایندگان مجلس و حضور در کمیسیون های مربوطه اختصاص می دهد.



وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش حضور پر رنگی در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان دارد، افزود: آقای فانی همچنین برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان و دیدار با آنها هر هفته در دفتر ویژه دولت حضور پیدا می کند.



معاون پارلمانی و حقوقی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما تابع تصمیم هیات رئیسه مجلس هستیم، گفت: اگر هیئت رئیسه تصمیم به پاسخگویی وزیر در صحن علنی بگیرد حتما حضور یافته و پاسخ خواهیم داد.



حجت الاسلام ناصری تصریح کرد: از ابتدای تشکیل دولت یازدهم و تصدی گری فانی بر وزارت آموزش و پرورش تا کنون نمایندگان مجلس 36 سوال را از وزیر مربوطه مطرح کرده اند که از این تعداد نیز یکی از سوالات در مجلس مطرح شد و سه سوال دیگر را هیئت رییسه مجلس به منظور پاسخگویی اعلام کرده است و ما بقی سوالات با تعامل و جلسات مشترک و دیدارهایی که وزیر با نمایندگان و طراحان سوال داشته منتفی شده است.



وی افزود: با نمایندگانی که 3 سوال اعلام وصول شده هئیت رئیسه را مطرح کرده اند جلسه و دیدار داشته ایم که نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته است و همچنان مشغول مذاکره با نمایندگان هستیم تا خواسته های قانونی آن ها را تامین کنیم.



معاون پارلمانی و حقوقی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه میزان تعداد سوالات مطرح شده با حجم کاری این وزارتخانه زیاد نیست، گفت: معتقدیم با دیدارهایی که برگزار شده و در آینده هم ادامه دارد برای استیضاح با نمایندگان به تفاهم رسیده و مسائل را حل کنیم.