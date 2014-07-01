به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح سه شنبه در بازدید از مرکز کودکان بی‌سرپرست موقوفه کرمانیان در جمع خبرنگاران گفت: استانداری کرمان دارای 9 موقفه بوده و متولی آنها استاندار وقت است.

وی از راه اندازی این موقوفات قبل از انقلاب توسط خیرین خبر داد و افزود: طی نشستی که صبح امروز با مدیران اجرایی استان داشتیم مشکلات موقوفات کرمان در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

رزم حسینی از ارائه راهکارهایی در این خصوص خبر داد و تصریح کرد: با برنامه ریزی های که صورت گرفته است امیدواریم شاهد رفع مشکلات در این زمینه باشیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین با اشاره به بررسی مشکلات موقوفه کرمانیان تصریح کرد: شرکت مهندسی و مشاوره ای مشتاق که متعلق به این موقوفه مجددا بازگشایی می شود.

در این بازدید استاندار کرمان از نزدیک از بخش های مختلف مرکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست موقوفه کرمانیان بازدید کرده و با اهدا هدایایی از کودکان این مرکز دلجویی کرد.