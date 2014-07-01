به گزارش خبرنگار مهر، در فصل تابستان ميل به حضور در مناطق ييلاقي و در كنار آب و چشمه و... در مردم به ويژه در مردم كويرنشين بيشتر مي‌شود اما اين روزها، رمضاني شدن تابستان، مردم را اندكي در اين قبيل سفرها محدود كرده است زيرا طي فاصله طولاني روزه و نماز را شكلي ديگر مي بخشد.

وجود چشمه اي در شش كيلومتري شهر تفت و حدود 50 كيلومتري شهر يزد، مي تواند بعد از اذان ظهر، پذيراي مردم روزه دار باشد.

به جز اين ايام، تابستان نيز فرصت خوبي براي حضور در چشمه تامهر است، چشمه اي كه از اول بهار تا اوايل مهرماه آبي زلال و شفاف و گوارا دارد و همين مدت زمان آبدهي نيز سبب نامگذاري ويژه آن شده است.

اغلب شهرهاي استان يزد با مسافت كمتر از 50 كيلومتر به تامهر مي رسند

اجراي برخي طرح هاي تفرجگاهي توسط منابع طبيعي نيز اين چشمه را زيباتر و ديدني تر كرده است.

تقريبا 70 درصد مردم استان يزد با طي مسافتي كمتر از 50 كيلومتر مي توانند به فضا دسترسي پيدا كنند زيرا تامهر به شهرستانهاي يزد، تفت، مهريز، ميبد، اشكذر و... نزديك است و همه اين شهرها از پنج تا 60 كيلومتر با اين چشمه فاصله دارند.

اختلاف دماي چشمه تامهر با مركز استان در گرمترين روزها حداقل هفت درجه است و خنكاي آب و سايه درخت و كوه هاي سر به فلك كشيده و چشم انداز سرسبز و زيبا از شهر تفت، بي شك براي مسافران اين چشمه خالي از لطف نخواهد بود.

رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان تفت در مورد اين تفرجگاه به خبرنگار مهر گفت: طرح چشمه تامهر از 10 سال پيش تدوين شده اما به دليل كمبود آب براي ساماندهي، اجرايي نشده است.

زارع بيان كرد: اين طرح اواخر سال گذشته به مرحله اجرا درآمد و در 50 هكتار، طرح ساماندهي در حال اجراست.

3 ميليارد تومان براي تكميل طرح ساماندهي تامهر هزينه مي شود

وي با بيان اينكه تاكنون يك ميليارد و 500 ميليون تومان براي ساماندهي اين تفرجگاه هزينه شده است، افزود: تا تكميل اين طرح، به همين ميزان بودجه ديگر نيز نياز است.

زارع خاطرنشان كرد: اين طرح هم‌اكنون در سطح 10 هكتار به مرحله اجرا درآمده و عمليات اجرايي آن، كاشت درخت، سنگفرش كردن مسير، ايجاد آلاچيق، ساخت سكو، ساماندهي مسير چشمه، ايجاد سرويس هاي بهداشتي، پاركينگ و ... است.

وي تاكيد كرد: تلاش شده اين اقدامات با كمترين دستكاري در طبيعت اين چشمه انجام شود.

زارع با بيان اينكه چهار هزار متر پاركينگ نيز براي اين تفرجگاه در نظر گرفته شده است، عنوان كرد: زمين اسكيت، فوتبال، واليبال و ... نيز در حال ساخت است.

وي عنوان كرد: حضور در اين تفرجگاه نياز به پرداخت ورودي ندارد و همه مردم استان مي توانند از فضاي ايجاد شده در چند كيلومتري مركز استان استفاده كنند.

زارع يادآور شد: اغلب مسافراني كه از استانهاي جنوبي و غربي نظير فارس، بوشهر و ... به يزد يا ساير شهرهاي مركزي ايران سفر مي كنند، شب را در كنار اين چشمه به استراحت مي پردازند.

آب چشمه تامهر از غني ترين آبهاي معدني

ارتفاع چشمه تامهر از مركز استان، بيش از 300 تا 400 متر است و اين چشمه ميان كوه‌هاي اطراف خود محصور است و اين امر سبب خنك تر بودن دماي هوا و گوارايي آب چشمه تامهر است.

چشمه تامهر گرچه آب بسيار زيادي ندارد اما همين آب محدود، از غني ترين آبهاي معدني منطقه است و مردم بسياري براي بردن آب از اين چشمه براي مصرف روزمره خود به آنجا مراجعه مي كنند.

عمر شش ماهه تامهر اكنون از نيمه گذشته و فرصت چندان زيادي براي حضور منطقه تفرجگاهي تامهر باقي نمانده اين فرصت فقط تا مهر باقي است و بعد از آن چشمه آبي براي پذيرايي از مسافران خود نخواهد داشت.

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گزارش: نيره شفيعي پور