به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرگزاری های استان اظهار کرد: در حال حاضر دو هزار 150 دانشجو در دانشگاه مشغول تحصیل هستند که دو هزار 32 دانشگاه روزانه و 118 دانشجوی دانشگاه بین الملل داریم .

وی تصریح کرد: سه خوابگاه ویژه خواهران و سه خوابگاه ویژه برادران دراستان داریم که 100 درصد متقاضیان خوابگاه های ما در خوابگاه های مذکوراسکان داده شده اند.

وی بیان کرد: در بحث خوابگاه ها دولت در حال حاضر اجازه ساخت هییچ پروژه عمرانی را نمی هد ولی از سال گذشته با حمایت رییس دانشگاه خوابگاه هایی برای دانشجویان اجاره شد تا دانشجویان تحت پوشش قرار گیرند.

احمدی در ادامه بیان کرد: به ازای هر دانشجو 200 هزار تومان در سال 92 هزینه ماهانه دانشگاه بود که امسال پیش بینی می شود این مبلغ با احتساب افزایش هزینه ها به 300 هزار تومان برسد.

وی تصریح کرد: در خوابگاه های مشارکتی 50 هزار تومان هزینه از دانشجو اخذ می شود و بقیه هزینه ها توسط دانشگاه تامین می شود ولی در دانشگاه های دولتی کل هزینه ها با دانشگاه است.

خیرین برای ساخت خوابگاه های دانشجویی مساعدت کنند

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه گفت: سرانه رفاهی دانشجو در کشور بین یک تا یک میلیون و 200 هزار تومان است ولی در دانشگاه علوم پزشکی استان حدود 700 هزار تومان است. کل اعتبارات ابلاغی ما از وزارتخانه به 2 میلیارد تومان هم نرسیده است ولی ما در حدود 7 میلیارد تومان هزینه کرده ایم که کسری ها از محل سهم ریاست دانشگاه، سایر منابع و سایر درآمدهای دانشگاه تامین اعتبار می شود.

احمدی تصریح کرد: با وزارتخانه در خصوص کمبود اعتبار مکاتبه داشته ایم و از همین جا از همه خیرین استعانت داریم تا در بحث خوابگاه های دانشجویی نیز کمک های خیر را داشته باشند و در بحث ساخت خوابگاه های دانشجویی همیاری کنند.