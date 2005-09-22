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۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۵۲

برگزاري پنجمين كارگاه آموزشي ايدز در تهران

پنجمين كارگاه آموزشي پيشگيري و مقابله با ايدز با عنوان كارگاه تربيت مربي ويژه مربيان آموزش جوانان و امدادگران جمعيت هلال احمر استانها پنجم الي هفتم مهر در تهران برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي هلال احمر ، اين كارگاه آموزشي با كمك مالي فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر و به همت كميته پيشگيري و مقابله با ايدز جمعيت هلال احمر با هدف ارتقاء سطح دانش مربيان جمعيت هلال احمر سراسر كشور در معاونت درمان و توانبخشي هلال احمر تهران برگزار مي شود .

کد مطلب 232328

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