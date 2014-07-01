به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن محمد رضایی اظهار داشت: در پی طرح شکایتی مبنی بر اینکه فرد ناشناسی در وبلاگ شخصی شاکی، اقدام به درج و انتشار مطالبی نامربوط کرده که باعث بروز اختلافات خانوادگی شده است، با توجه به حساسیت این پرونده بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی گفت: متهم طی 2 ماه این مطالب را منتشر می کرده که پس از شکایت شاکی با بررسی های تخصصی ضمن به دست آوردن ip وی، نامبرده دستگیر شد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان قم در ادامه به باجناق بودن شاکی و متهم اشاره کرد و گفت: پس از آشکار شدن این موضوع و در رویارویی هر دو نفر با یکدیگر، شاکی از شکایت خود صرف نظر کرد.

مصالحه 66 درصدی پرونده‌ها در واحدهای مشاوره پلیس قم

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم از مصالحه و سازش بیش از 66 درصد پروندهای ارجاعی توسط مددکاران استان در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

سرهنگ احمد صادقی در تشریح این خبر افزود: در خرداد ماه سال جاری 744 فقره پرونده جهت مصالحه و سازش به دوایر اجتماعی کلانتری ها و کارشناسان مرکز مشاوره ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: با تلاش کارشناسان و مددکاران دوایر اجتماعی کلانتری ها 493 پرونده، یعنی بیش از 66 درصد از پرونده های ارجاعی منجر به مصالحه و سازش شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در پایان گفت: مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظامی استان قم واقع در خیابان امام خمینی (ره) در دو شیفت صبح و عصر بصورت حضوری و تلفنی با شماره تماس های 36606085 و 2182574 آماده ارائه خدمات مشاوره ای به همشهریان است.