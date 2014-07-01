به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رحیمیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود ضمن اشاره به آغاز مسابقات والیبال جام رمضان این شهرستان در سالن تختی گفت: تا کنون سه دیدار در دسته یک برگزار شده است.

وی با بیان این مطلب که در این دوره از مسابقات 20 تیم در دو دسته شرکت کردند خاطر نشان کرد: تا کنون تیم های والیبال دهیار گلستان دو بر صفر اتحاد گلستان را شکست داد و امید شاهوار دو بر یک از سد مزرعه خیج گذشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود با یادآوری این نکته که تیم کیان میامی نیز دو بر صفر از سد لبنیات کوهپایه گذشت تصریح کرد: در دومین دور مسابقات در شب چهارشنبه دومین تیم های مواد غذایی محمد حسن و شهرداری بسطام، دهیاری گلستان و مزرعه خیج و اتحاد گلستان با کشاورز میامی به رقابت خواهند پرداخت.





