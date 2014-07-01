به گزارش خبرنگار مهر،‌ارسلان شكري ظهر سه شنبه در جريان بازديد از روند آزادسازي حريم محور مياندوآب - تبريز، افزود:‌ چوب فروشان به شكل غيرقانوني و بدون اخذ مجوزهاي لازم از اداره راه و شهرسازي مياندوآب به حريم جاده مياندوآب- تبريز تجاوز كرده و فضاي نامطلوبي در ورودي و خروجي شهري به وجود آورده بودند.

وي با بيان اينكه در حال حاضر ورودي و خروجي شهر مياندوآب پاكسازي شده و راهداران در جهت زيباسازي و ساماندهي مبلمان جاده اي اين محور فعاليت مي كنند، ادامه داد: تا پايان سالجاري لكه گيري و روكش آسفالت 473 كيلومتر از راههاي آذربايجان غربي عملياتي شده و شاهد بهبود وضعيت جاده هاي استان خواهيم بود.

مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي با اشاره به اينكه اجراي عمليات به صورت روكش هاي حفاظتي، پيشگيرانه، تقويتي و كم ضخامت كم هزينه و در راستاي راهداري پيشگيرانه است،‌ عنوان كرد: همچنين ايمن سازي 17 نقطه پرحادثه نيز به صورت اماني در دستور كار اين اداره قرار گرفته و در حال حاضر نيز در اكثر شهرستانهاي استان در حال اجرا است.

شكري با بيان اينكهساماندهي مبلمان جاده اي و نصب انواع تابلوهاي عمودي و افقي به تعداد يك هزار و 491 عدد در تمامي محورها اقدام شده و تاكنون بالغ بر 11 كيلومتر گارد ريل تعمير و نصب شده، عنوان كرد:‌ در راستاي ارتقاء ايمني راهها مميزي ايمني راههاي شرياني به طول يك هزار و 200 كيلومتر در حال اجرا بوده و بعد از اتمام نسبت به اقدامات فيزيكي ايمن سازي اقدام مي شود.

ارسلان شكري در ادامه به طرح سلامت پلهاي بزرگ استان اشاره كرد و يادآور شد: تاكنون 105 پل در مراحل پاياني بازديد هاي ميداني قرار دارند كه در صورت مشخص شدن درصد سلامت پلها از از اين پس با اولويت شاخص سلامت نسبت به تعمير و مرمت و تقويت پلهاي موجود استان اقدام مي شود.