به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز طی مراسمی با حضور فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران سرهنگ رضا جعفرنیا تودیع و سرهنگ رحمانی به عنوان رئیس پلیس راهور غرب استان تهران منصوب شد.

سردار ناصر اصلانی در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ جعفرنیا و آروزی توفیق برای سرهنگ رحمانی اظهار داشت: پلیس راهور نماد اجرای قانون در جامعه و موظف به برقراری انضباط اجتماعی است که به واسطه اهمیت این موضوع، ماموران پلیس راهور مسئولیتی بسیار خطیر و سنگین بر عهده دارند.

این مسئول عنوان کرد: ماموریت پلیس راهور در گرمای تابستان، سرمای زمستان حتی نوروز و ایام تعطیل نیز ادامه دارد که این تلاش نظم حاکم بر جامعه، کاهش تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی و در نهایت آرامش و آسایش شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

کاهش 31 درصدی تصادفات فوتی غرب استان تهران در سالجاری

وی متذکر شد: پس از استقرار فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از سوی فرماندهی ناجا، وقوع تصادفان رانندگی از سال 91 کاهش چشمگیری پیدا کرد به نحویکه در سه ماهه اول سالجاری تصادفات فوتی نسبته به مدت مشابه سال قبل 31 درصد کاهش یافت.

سردار اصلانی گفت: در سه ماهه نخست سالجاری تصادفات خسارتی و جرحی به ترتیب 25 و 16 درصد کاهش داشته و توقیف خودروها و موتورسیکلتهای متخلف نیز با کاهشی 11 و 4 درصدی مواجه بوده است.

این مسئول همچنین از افزایش 41 درصدی تشکیل پرونده رانندگان متخلف، 33 درصدی صدور اخطاریه جرائم و 19 درصدی سایر جرائم در این مدت خبر داد.

برخورد با مظاهر روزه خواری و جریمه رانندگان هنجارشکن

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان از برخورد با روزه خواران در ملاء عام خبر داد و گفت: انتظار می رود در این ماه مبارک، تعامل و همکاری مردم با پلیس بیش از پیش شده و پلیس را در برخورد با هنجارشکنان یاری کنند.

وی تاکید کرد: ماموران راهنمایی و رانندگی نیز موظفند در صورت مشاهده هرگونه مظاهر روزه خواری در داخل خودرو نظیر استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن و... به رانندگان تذکر داده و در صورت عدم توجه برخورد قانونی صورت گیرد.