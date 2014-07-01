به گزارش خبرنگار مهر، هدايت صفري ظهر سه شنبه در دوره آموزشي يک روزه مسئولان مراکز نيکوکاري استان اظهارداشت: يکي از مسائلي که در جامعه اسلامي بايد بدان توجه شود، انفاق است که به گفته مقام معظم رهبري لازم است جزء ايمان مردم شود.



وي بیان کرد: بايد تلاش کنيم تا تعالي فکري و فرهنگي خانواده ها را استحکام بخشيم و اقتصاد خانواده هاي تحت حمايت را با گسترش شبکه هاي نيکوکاري ارتقاء دهيم که اين کار مهم لازم است در مراکز نيکوکاري با محوريت مساجد و با سبک مديريت جهادي توأم با تلاش و همتي مضاعف تر پيگيري و اجرايي شود.



مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان قزوين اضافه کرد: براي اينکه فرهنگ و اقتصاد جامعه به ويژه در ميان دهک هاي کم درآمد جامعه نهادينه شود نيازمند عزم ملي و تلاش همه جانبه و مجاهدانه، همت، تلاش و کار مضاعف در همه حوزه ها هستيم.



وي افزود: هر نظامي که مي خواهد به اهداف خود برسد، بايد به قانون، ساختار و تشکيلات و کارگزاران توجه داشته باشد و با برنامه و هدفمند حرکت کند لذا براي اجرايي شدن قانون به ساختار و تشکيلات نيازمندیم که عوامل اصلي ساختار کارگزاران و نيروهاي عمل کننده هستند.



صفري خاطرنشان کرد: قانون، حکم و دستور زندگي است و هيچ کس نمي تواند منکر اين اصل اساسي باشد و در واقع قانون و تمدن لازم و ملزوم يکديگرند از اين رو اجتماع بدون قانون شکل نمي گيرد زيرا قانون موجب مي شود خودمحوري از بين رفته و نظم و انضباط در جامعه حکمفرما باشد در واقع رسالت تنظيم روابط اجتماعي را برعهده دارد.

وي گفت: براي اجراي قانون نيازمند ساختار و تشکيلات هستيم تا بستر برنامه ریزی محقق شود و در این مسیر کارگزاران هم باید برنامه ها را اجرا کنند زیرا هر دستگاهي با تلاش عناصر و کارگزاران به اهداف و رسالت هايش دست خواهد يافت.



این مسئول یادآورشد: موفقيت هر دستگاهي به عملکرد کارگزاران آن دستگاه ارتباط دارد لذا کارگزاران نقش موثري در تحقق اهداف سازماني دارند از اين رو هر دستگاهي تلاش مي کند براي رسيدن به اهدافش از کارگزاراني توانمند، تحصيل کرده و پرتلاش بهره گيرد تا بتواند خدمات خود را به نحو مطلوب به جامعه ارائه دهد.



صفري تصريح کرد: ويژگي کارگزاران آن است که روحيه خدمت به مردم را داشته باشند و ما انتظار داريم اين روحيه در مراکز نيکوکاري موج بزند زيرا مراکز نيکوکاري جاي تکبّر، فخرفروشي يا سياسي کاري نيست بلکه بايد به دور از هر حاشيه اي در اين مراکز براي رفع حوائج خانواده هاي نيازمند تلاش کرد و اغنياء را به فقرا پيوند زد.



وي ادامه داد: کارگزاران باید امانت دار باشند، زيرا امروز نماي کار امداد مراکز نيکوکاري است در نتيجه در اين مراکز بايد با اهتمام در امانت داري، امين مردم و خانواده هاي نيازمند باشيم.



مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين به ويژگي دیگر فعالان مراکز نيکوکاري اشاره کرد و اظهارداشت: کارگزاران بايد علم و تخصص داشته باشند زيرا لازمه کار امدادي داشتن تخصص و دانش است لذا لازم است با بهره گيري از علم و دانش کارهاي محوله را پيگيري و رصد کرد تا خروجي کار اثر بخش باشد.



صفري گفت: اعتمادسازي، ارتباط با مددکاران شهرستان ها، شناسايي نيازمندان منطقه، شناسايي خيرين و متمکنين محله، تعامل با روحانيون، ائمه جماعات و هيئت امناي مساجد، تشکيل بانک اطلاعاتي از ديگر ويژگي هایي است که کارگزاران مراکز نيکوکاري بايد نسبت به آن اهتمام جدي داشته باشند.