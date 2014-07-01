به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی افزود: این سوگواره برای اولین بار و به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) با مشارکت حوزه هنری استان زنجان، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و اداره اوقاف و امور خیریه زنجان برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه ابراز ارادت به محضر این دو بزرگوار یکی از اهداف مهم برگزاری این سوگواره است، افزود: شعر ماندگارترین شیوه ابراز ارادت و ادای دِین به محضر مبارک ائمه اطهار (ع) است.توکلی در ادامه با بیان اینکه فراخوان سوگواره شعر "علوی ـ فاطمی"از (۹ تیرماه) در سطح استان زنجان اعلام شده است، عنوان کرد: شرکت‌کنندگان تا (۲۴ تیرماه ) امسال فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه این سوگواره ارسال کنند.



وی با اشاره به اینکه ایین سوگواره در در سطح استانی و در دو بخش حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و به زبان های ترکی و فارسی برگزار می شود، ابراز کرد: قالب های این سوگواره آزاد و کلاسیک بوده و هر شاعر بدون محدودیت در تعداد آثار می تواند اشعار خود را ارسال کند.



این هنرمند زنجانی یادآور شد: مراسم اختتامیه سوگواره در روز (26 تیرماه) سال جاری همزمان با 19 ماه مبارک رمضان در محل دارالقرآن کریم زنجان همراه با معرفی آثار برتر برگزار می شود.



دوره جدید کارگاه آموزشی "فیلمنامه نویسی"از تیرماه سالجاری با حضور نادر پناه زاده، نویسنده و کارگردان مطرح زنجانی در حوزه هنری استان زنجان آغاز شد.

دوره جدید کارگاه "فیلمنامه نویسی" در حوزه هنری استان زنجان آغاز شد

میثم سیفی افزود: کارگاه فیلمنامه نویسی حوزه هنری با هدف نگارش فیلمنامه های استاندارد با قابلیت تبدیل شدن به فیلم برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این کارگاه ادامه کارگاه فیلمنامه نویسی سال گذشته است، افزود: در این دوره جدید هنرجویان وارد فاز کارگاهی شده به طوری که یک موضوعی را انتخاب و با بررسی و پرداختن به آن، تبدیل به فیلمنامه استاندارد می کنند.

مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان شخصیت پردازی و خط روایت داستان را از جمله مواردی عنوان کرد که در این کارگاه مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار کرد: در کارگاه سال گذشته کلیه مباحث تئوری مربوط به فیلمنامه نویسی مطرح شده است.

وی با یادآوری اینکه 15 نفر از هنرجویان و داستان نویسان استان زنجاندر این کارگاه حضور دارند، بیان کرد: این کارگاه آموزشی ساعت 10 صبح روزهای شنبه در محل حوزه هنری استان زنجان برگزار می شود و شرکت برای عموم نیز آزاد است.

یادآور می شود علاقمندان جهت حضور در کارگاه فیلمنامه نویسی می توانند با مراجعه به حوزه هنری استان زنجان واقع در اعتمادیه، خیابان معلم، نبش کوچه ششم شرقی پلاک 46، واحد آموزش و پژوهش در این کارگاه آموزشی ثبت نام کنند.

ارسال 15 اثر به دبیرخانه جشنواره رضوی در استان زنجان



مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در استان زنجان از ارسال 15 اثر به سومین همایش علمی پژوهشی"منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی" استان زنجان خبر داد.



زهرا شاهی افزود: تاکنون 15 اثر از نقاط مختلف کشور به سومین همایش علمی پژوهشی"منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی" استان زنجان ارسال شده است.



به گفته این مقام مسئول همایش علمی پژوهشی منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) است که با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی برگزار می شود.



وی ادامه داد: گسترش فعالیت های پژوهشی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا(ع) گرامی داشت تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر پروهشی در زمینه سیره و شخصیت و معارف امام رضا(ع) از دیگر اهداف برپایی این همایش در استان زنجان است.



شاهی با اشاره به اینکه موضوع همایش منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی برای سومین سال متوالی در استان برگزار می شود، یادآور شد: این همایش در بخش های خانواده در فرهنگ رضوی و سبک زندگی از منظر فرهنگ رضوی اجرا می شود..



مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در استان زنجان اضافه کرد: آثار رسیده به دبیرخانه این همایش از شهرهای آباده، ارومیه، ایلام، تهران، زنجان، ساری، فارس، کرمانشاه، قزوین و قم است.



شاهی مهلت ارسال آثار را (29 تیر) سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: نتایج سومین همایش علمی پژوهشی منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی (29 مرداد) اعلام می شود.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه علاقمندان به شرکت در این همایش سراسر می توانند آثار خود را تا مهلت مقرر به دبیرخانه همایش در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ارسال کنند، خاطرنشان ساخت: اختتامیه این همایش همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) در روز (6 شهریور) در استان زنجان برگزار خواهد شد.

بوته کاری و تولید نهال در 5 هزار هکتار از مراتع ماهنشان

در بیش از 5 هزار هکتار از مراتع شهرستان ماهنشان بوته کاری و تولید نهال طی 3 ماه گذشته انجام گرفته است.

علی داداشی رئیس اداره منابع طبیعی این شهرستان با اعلام این خبر گفت: طی بهار امسال تبدیل مراتع به دیمزارهای کم بازده 30 هکتار بوده و در این میزان از اراضی نیز کودپاشی انجام گرفته است.

وی از قرق مرتع در 150 هکتار مراتع خبر داد و از افزایش 30 درصدی نظارت بر محصولات فرعی را یادآور شد.

وی افزود: در3 ماه نخست سال رسیدگی به اعتراضات ماده واحده3 فقره به مساحت 6 هکتار بوده است.

گفتنی است، در این مدت 4 مورد آبشخور نیز به مرتعداران تحویل داده شده است.