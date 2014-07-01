به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌رضا نبوی نامقی قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به دلیل منابع مناسب آبی دو مرکز توزیع بچه ماهی گرمابی خراسان رضوی در نیشابور قرار دارد، اظهارکرد: این دو مرکز در سال جاری تعداد 400 هزار بچه ماهی گرمابی را در سطح استان توزیع کرده که از این تعداد 70 هزار بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی نیشابور رهاسازی شده است.

وی با اشاره به اینکه متوسط وزن بچه ماهی گرمابی در زمان رهاسازی حدود ده گرم است افزود: این ماهی‌ها پس از یک دوره پرورش یک و نیم ساله به هزار گرم می رسند و پرورش این ماهی علاوه بر مسائل اقتصادی در هزینه های سرمایه گذاری و تولید، از نظر بیولوژیکی نیز دارای مزایایی است.

نبوی نامقی با تاکید بر اینکه تولید ماهی، سبب غني شدن آب کشاورزي و در نهايت افزايش بهره‌وري و افزايش توليد محصولات کشاورزي می‌شود اظهارکرد: مالكان و خرده‌مالكان كه داراي استخر ذخيره آب كشاورزي هستند، توصيه می‌شود به‌ منظور استفاده بهينه از امكانات موجود نسبت به رهاسازي ماهيان گرمابي و سردآبي اقدام کنند چرا که پرورش ماهی، روشی بسیار موثر در مصرف مواد زائد کشاورزی و دامپروری است.

وی با بیان اینکه بیشتر گونه های این ماهی‌ها طریق تکثیر مصنوعی به منظور حفظ ذخایر منابع آبی و یا تولید گوشت، تکثیر و پرورش داده می‌شوند ادامه داد: در سال‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت انواع ماهی های گرم ابی و سردابی، استقبال خوبی از طرف کشاورزان برای افزايش توليد این ماهی‌ها شده است.

ماهیان سرد آبی به ماهیانی گفته می‌شود که در میانگین حرارتی 7 تا 17 درجه سانتیگراد به خوبی رشد می‌کنند بیشتر گونه‌های آزاد ماهیان در این گروه جای می‌گیرند از ماهیان مشهور این گونه که در ایران تکثیر و پرورش داده می شود، قزل آلای رنگین کمان است که در مزارع پرورش داده می‌شود.

ماهیان گرم آبی نیز به ماهیانی که در مناطق نیمه گرم و گرمسیر زیست می‌کنند گویند.

دمای مناسب رشد در گروه‌های مختلف تفاوتهایی دارد. کپور معمولی و کپور ماهیان چینی و تیلاپیا از این گونه هستند که در دمای 10 تا 30 درجه زندگی می کنند.