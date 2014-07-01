به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اصغری ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از یک دستگاه تصفیه آب در روستای فرومد برای یکی از مددجویان کمیته امداد گفت: در راستاي توانمندي خانواده هاي تحت پوشش و خدمت به اهالي روستا طي مطالعات انجام شده با توجه به املاح موجود در آب فرومد ضرورت ايجاد اين دستگاه در منطقه احساس شد و امروز شاهد بهره برداری این دستگاه هستیم.

وی با بیان این مطلب که ارزش دستگاه تصفیه آب بيش از شش میلیون ريال است كه بصورت تسهيلات قرض الحسنه و بلا عوض جهت خريد به مددجو مساعدت شده خاطر نشان کرد: از ویژگی های مهم این دستگاه تولید روزانه دو هزار لیتر آب تصویه شده عاری از هرگونه املاح است.

مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان ميامي در پایان از کلیه مسئولان محلی و مردم تقاضا کرد همکاری لازم برای اجرای اینگونه طرح ها را به عمل آورند.

