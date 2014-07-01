به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فوربس، در اين فهرست 100 نفره 38 چهره از ميان بازيگران و تهيه كنندگان و كارگردان هاي سينمايي و تلويزيوني انتخاب شده اند. چهرههای هنری حاضر در فهرست مجله فوربس به ترتیب ذیل هستند:
رابرت داوني جونيور 49 ساله با 75 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر دهم
استيون اسپيلبرگ 67 ساله با 100 ميليون دلار درآمد، كارگردان و تهيه كننده، نفر يازدهم
جنيفر لارنس 23 ساله با 34 ميليون دلار درآمد ، بازيگر نفر دوزادهم
داوني جانسون 42 ساله با 52 ميليون دلار ، بازيگر، نفر بيست و سوم
ساندرا بولاک 49 ساله با 51 ميليون دالر درآمد، بازيگر، نفر سي و ششم
مارک برنت 53 ساله با 86 ميليون دلار درآمد، كراگدان و تهيه كننده، نمفر چهل و يكم
بردلي كوپر 39 ساله با 46 ميليون دلار ، بازيگر، نفر چهل و هشتم
پيتر جكسون 52 ساله با 50 ميليون دلار درآمد، كارگردان و تهيه كننده، نفر چهل و هشتم
مايكل بي 49 ساله با 66 ميليون دلار درآمد ، كارگدان و تهيه كننده، نفر پنجاهم
لئونادرو دي كاپريو 39 ساله، با 39 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر پنجاه و دوم
متيو مک كاناهي، 44 ساله با 21 ميليون دلار، بازيگر نفر پنجاه و دوم
سوفيا وراگا، 41 ساله با 37 ميليون دلار درآمد، بازيگر تلويزيون ، نفر پنجاه و چهارم
تيلر پري، 44 ساله با 70 ميلون دلار درآمد، كارگردان و تهيه كننده، نفر پنجاه و ششم
مارک والبرگ ، 43 ساله با 32 ميليون دلار درآمد ، بازيگر، نفر شصتم
هيو جكمن 45 ساله با 18 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر شصت و سوم
اشتون كوچنر 36 ساله با 26 ميليون دلار درآمد، بازيگر نفر شصت و سوم
وين ديزل 46 ساله با 25 ميلون دلار درآمد، بازيگر نفر شصت و ششم
بن افلک 41 ساله با 35 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر شصت و هفتم
جاس ودون 50 ساله با 32 ميليون دلار درآمد، كارگردان و تهيه كننده، نفر شصت و هشتم
جي جي آبرامز 48 ساله با 28 ميليون دلار درآمد، كارگردان و تهيه كننده، نفر هفتاد و يكم
نيل پاتريك هريس 41 ساله با 18 ميليون دلار درآمد، بازيگ تلويزيون، نفر هفتاد و دوم
آنجلينا جولي 39 ساله با 18 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر هفتادو سوم
كوين اسپيسي 54 ساله با 16 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر هفتادو چهارم
ويل اسميت، 45 ساله با 32 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر هفتادو پنجم
اسكارلت جوهانسون 29 ساله با 17 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر هفتاد و ششم
جنيفر آنيستون، 45 ساله با 31 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر هفتادو هفتم
امي آدامز 39 ساله با 13 ميليون دلار درآمد ، بازيگر، نفر هشتادو يكم
ست مک فارلين 40 ساله با 35 ميليون دلار ، كارگردان و توليد كننده، نفر هشتاد و ششم
برايان كرانستون ، 58 ساله با 7 ميليون دلار درآمد، بازيگر تلويزيوني نفر هشتاد و هشتم
جان هم 43 ساله با 10 ميليون دلار درآمد بازيگر تلويزيون نفر هشتاد و نهم
گوينت پالترو 41 ساله با 19 ميليون دلار درآمد، بازيگر، نفر هشتاد و نهم
مريل استريپ 65 ساله با درآمد 10 ميليون دلاري ، بازيگر نفر نود و دوم
كري واشنگتن 37 ساله، با 6 ميليون دلار ، بازيگر تلويزيون نفر نود و سوم
زويي دشنال 34 ساله با 6 ميليون دلار درآمد، بازيگر تلويزيون نفر نود و ششم
كامرون دياز 4 ساله با 18 ميليون دلار درآمد، بازيرگ، نفر نودو هفتم
لنا دانهام 28 ساله با 3.5 ميليون دلار، بازيگر تلويزيون نفر نود و هشتم
كلي كوكو 28 ساله با 11 ميلون دلار ، بازيگر تلويزيون نفر نود و نهم
ناتالي پورتمن 33 ساله با 13 ميليون دلار درآمد، بازيگر نفر یکصدم
نظر شما