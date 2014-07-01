تخلف یک اپراتور درباره عدم واگذاری سهام در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: شركت ايرانسل بايد در انطباق با شرايط و روال مورد تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به ميزان 21% كل سهام دارنده پروانه را طي 3 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن پروانه فعاليت از طريق بورس عرضه عمومي کند.

این سازمان اعلام کرد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص واگذاري 21% سهام شركت خدمات ارتباطي ايرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شركت، با گذشت بيش از 5 سال از سررسيد تعهد مذكور تاكنون، اقدام بايسته‌اي جهت تعيين تكليف موضوع در انطباق با قوانين و مقررات مربوطه يا حداقل جريمه آن شركت بابت نقض تعهدات به عمل نياورده است.

سازمان بازرسي كل كشور از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواست با قيد فوريت اپراتور را مكلف به ايفاي تعهدات مندرج در پروانه کند.

همچنين به واسطه عدم واگذاري 21% سهام كه بايد از تاريخ 30/8/87 به بورس واگذار مي‌شد نسبت به تعيين جريمه متناسب با تعداد سال‌هاي مالي و حجم نقض تعهدات پروانه‌اي اپراتور از سال 1387 تا كنون اقدام لازم معمول و سعي در وصول آن کند.