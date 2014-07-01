به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: زمینه های سرمایه گذاری فروانی در کرمان وجود داشته و ما نیز از سرمایه گذاران حمایت می کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت های معدنی و صنعتی کرمان اذعان داشت: متاسفانه برخی از معادن به دست افرادی سپرده شده که آگاهی و کارآیی لازم را ندارند.

حجت الاسلام توکلی بر لزوم فعال سازی معادن غیرفعال استان کرمان تاکید کرد و گفت: امروز مشاهده می کنیم که برخی افراد در مناطق مختلف استان پروانه های متعدد معدنی گرفته اند و معادن را راکد نگاه داشته اند که این امر به اقتصاد منطقه ضربه وارد می کند.

قانون خط قرمز فعالیت های اقتصادی

وی معادن غیرفعال را مانعی برای توسعه استان کرمان دانست و ادامه داد: برخی افراد نه خود توانایی اداره معادن را دارند و نه این معادن را به دیگران واگذار می کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خط قرمز فعالیت های اقتصادی را قانون دانست و افزود: سرمایه گذاران باید با پرداخت حقوقی که در قانون برای آنها تعیین شده است در جهت توسعه و آبادانی منطقه تلاش کنند.

لزوم قوانین مزاحم بر سر راه توسعه

وی بر لزوم اصلاح قوانین مزاحم بر سر راه توسعه تاکید کرد و اذعان داشت: دستگاه قضایی با تمام توان از سرمایه گذارانی که طبق قانون عمل کنند حمایت می کند.

این مسئول قضائی با اذعان به این نکته که بسیاری از ظرفیت های سرمایه گذاری در استان کرمان ناشناخته باقی مانده است، افزود: فرصت های سرمایه گذاری از جمله اطلاعات دقیق معادن باید برای همگان معرفی شود.

رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان کرمان بر لزوم ورود بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: واضح است که مدیر بخش خصوصی بسیار بانگیزه تر و دلسوزانه تر عمل می کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: وقتی زمینی از سوی دولت به فردی برای سرمایه گذاری واگذار می شود حتما باید آن زمین در راستای طرح اقتصادی مطرح شده به کار گرفته شود که در غیر این صورت با فرد متخطی برخود شده و زمین بازپسگیری و به فرد دیگری واگذار می شود.

حجت الاسلام توکلی به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی باغی به مسکونی خبر داد و افزود: قمستی از اراضی حاشیه شهر کرمان با حمایت دادسرای کرمان آزادسازی شده است.