به گزارش خبرنگار مهر،حميدرضا پوريوسف سه‌شنبه ظهر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: نخستين جشنواره موسيقي معلولان خراسان رضوي به منظور كشف استعدادهاي هنري معلولان و استفاده از توانايي‌هاي آنان براي حضور فعال‌‌تر و مفيدتر در جامعه برگزار مي‌شود.

وي ابراز کرد: این جشنواره در سه بخش برگزار مي‌شود که در بخش گروهي كه به صورت همخواني و همنوازي خواهد بود معلولان مي‌توانند در قالب گروه‌هاي همخوان و همنواز به اجراي اثر بپردازند.

معاون توانبخشي بهزيستي خراسان رضوي افزود: در قسمت تكنوازي نيز معلول شركت‌‌ كننده مي‌تواند خالق اثر هنري باشد.

وي با بیان اینکه بخش تك‌ خواني ويژه‌ آقايان است ادامه داد: اگر معلولی استعداد خوانندگي دارد مي‌تواند با همراهي يك يا چند ساز، استعداد خود در اين زمينه را به نمايش بگذارد.

پوریوسف ابراز کرد: حداكثر اعضاي گروه‌هاي شركت ‌كننده 12 نفر است است وبرای شرکت در جشنواره حداقل50 درصد افراد گروه بايد معلول باشند.

وی با بیان اینکه فراخوان جشنواره در هفته‌‌ آينده صادر می شود افزود: با نهايي شدن بحث‌هاي اجرايي و شرايط شركت در اين همايش فرهنگي هنري، فراخوان صادر و به اطلاع همه‌ علاقه‌مندان خواهد رسيد.

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه این جشنواره شهریور ماه برگزار می شود، تاکید کرد: هنوز شهرستان محل برگزاري جشنواره تعيين نشده و اين موضوع نيز تا صدور فراخوان جشنواره، نهايي خواهد شد.