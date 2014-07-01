به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی رضایی بیرجندی ظهر سه شنبه در ستاد اقامه نماز بیرجند ضمن تبریک ایام پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان اظهار کرد: امید است آنگونه که شایسته است از لحظات عمر خود به خصوص از ماه مبارک رمضان بیشترین استفاده را ببریم.

وی با بیان اینکه تاکنون در زمینه ترویج فرهنگ نماز در جامعه کم کاری شده است، بیان کرد: خداوند متعال می فرماید که انسان را خلق نکرده ایم مگراینکه به نماز و عبادت بپردازد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی تصریح کرد: ما باید دست از صیادی برداریم چرا تاکنون کسی ازصیادی به جایی نرسیده است؛ ما باید خود صید خدواند شویم.

وی با اشاره به اینکه باید دستگاه های اجرایی در مباحث نماز جدی وارد شوند، گفت: باید مصوبات شورای اقامه نماز توسط دستگاه های اجرایی به صورت کامل اجرا و در جلسات بعد مطرح شود.

امام جمعه بیرجند اظهار کرد: ماهواره هویت ما را مورد هدف قرار داده است چرا که در این زمینه اگر خواهان وضعیت فرهنگی جامعه هستیم باید وضعیت جوانان ما در مدارس مورد ارزیابی قرار گیرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی بیان کرد: ماهواره به عنوان ابزار مجازی توسط استکبار جهانی طراحی شده است که محتوای مورد نظر خود را تحویل فرزندان ما می دهند.

هدف حمایت استکبار جهانی از داعش نابودی اسلام است

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه هدف حمایت استکبار جهانی از داعش نابودی اسلام است، اظهار کرد: این گروه تکفیری با حمایت استکبار جهانی برای نابودی اسلام و قرآن فعالیت می کنند.

وی افزود: امنیت موجود در جامعه ما به برکت خو شهداء و امام راحل است که ما باید قدر شهداء را بدانیم.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی به کمبود بودجه فرهنگی استان اشاره و اظهار کرد: باید از طریق وزارت کشور پیگیر شویم که علاوه بر اعتبارات ملی و استانی به گونه ای دیگر اعتبار جذب کنیم.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه نماز به منزله امضاء زندگی است، گفت: اگر امروز ما به جد تاثیرات منفی ماهواره را گوشزد می کنیم نشان از تاثیر زیاد ماهواره در جامعه است.

وی بیان کرد: شهرداری باید نقاطی را که در شهر اذان پخش نمی شود را شناسایی و نسبت به پخش اذان دراین مکان ها اقدام کند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی در پایان یادآورشد: دستگاه های اجرایی در حد وسع خود در زمینه ترویج فرهنگ نماز در جامعه تلاش کنند.