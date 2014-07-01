به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی شرکت های دانش بنیان با استاندار قزوین روز سه شنبه در سالن استانداری قزوین برگزار شد.

علی رجب پور در این نشست گفت: تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار از محورهای کاری شرکت های دانش بنیان است اما تحقق آن نیازمند حمایت های دولتی است.

رئیس پارک علم و فنآوری امام خمینی استان قزوین تصریح کرد: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان محور کار است اما اگر بخواهیم افق چشم انداز 20 هزار شرکت در کشور شکل بگیرد باید مدیران دستگاههای اجرایی حمایت لازم را از فعالیت های این مراکز بخوبی انجام دهند تا بتوانیم بر مشکلات فائق آئیم.

رجب پور یادآورشد: اولین درخواست ما این است که تعهد دولت های گذشته به شرکت های دانش بنیان عملی شود که تاکنون حتی معافیت مالیاتی که تصویب شده بود اجرایی نشده که امیدواریم در این دولت عملیاتی شود.

وی افزود: در حال حاضر 15 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فنآوری و 20 شرکت در مرکز رشد استان فعال شده و مستقر شده اند که در سطح استان مجموع شرکتهای دانش بنیان به 60 شرکت رسیده است.

استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیان در ادارات در اولویت باشد

رجب پور تصریح کرد: محصولات تولیدی در شرکت های دانش بنیان هم از نظر کیفیت و هم هزینه قابل رقابت با کالای خارجی است اما متاسفانه دستگاههای دولتی به جای حمایت از این تولیدات با هزینه های زیاد محصولات مشابه خارجی را مصرف می کنند که منطقی نیست و از استاندار انتظار داریم در این زمینه دستور لازم را صادر کنند تا این شرکتها حمایت جدی شوند.

وی افزود: برای نمونه با درنظر گرفتن شرایط کمبود آب و مسائل مربوط به کشاورزی تاکنون مکاتباتی با سازمانهای جهاد کشاورزی و شرکت آب صورت گرفته تا بتوانیم ایده هایی برای کاهش مصرف ارائه کنیم که تاکنون نتیجه بخش نبوده که امیدواریم با پیگیری استاندار محترم بتوانیم نقش خود را در حل بخشی از مشکلات استانی بویژه ایجاد اشتغال بخوبی ایفا کنیم.

رجب پور اظهارداشت: اگر بتوانیم مشکلات شرکت های دانش بنیان به عنوان نهادهایی دانش محور و تاثیرگذار حل کنیم قادرخواهیم بود در اشتغال نیز نقش خود را بخوبی ایفا کنیم.

حل مشکلات مالی شرکت های دانش بنیان ضروری است

وی بیان کرد: بسیاری از شرکت های دانش بنیان مشکلات مالی دارند و چون حمایت جدی نمی شوند با مشکلات عدیده ای روبرو هستند که باید با تعامل منطقی با ادارات و استانداری بستر استفاده از این ظرفیت ارزشمند بیش از گذشته فراهم شود تا نخبگان این مراکز انگیزه بیشتری برای کار داشته باشند.

در اين جلسه صفر لک مدير كل دفتر فناوري اطلاعات استانداري نيز طي سخناني گفت: در بحث فناوري اگر بخواهيم كار جدي در استان قرار دهيم بايد به اين حوزه شاني بالاتر از ديگر محورها به عنوان يك محور مهم توسعه بنگريم و دنيا نيز به اين سمت رفته است ولي در سيستم دولتي ما هنوز اين امر جا نيافتاده و جزو نقيصه هاي اين سيستم است.

لك افزود: تقويت امكانات زير ساختي، تاسيس مراكزرشد، ارتقاء سطح دانش و اطلاعات ما در حوزه فناوري، افزايش مهارت ها در مراكز رشد متناسب با دنياي واقعي، سرمايه گذاري بيشتر درخصوص تقويت فناوري در حوزه آموزش، مديريت واحد حوزه مراكز رشد و پارك فناوري، توسعه سرمايه گذاري در پارك، اجراي پروژه هاي كلان توسعه فناوري در استان با ارتباط بيشتر با پارك فناوري و تغيير نگاه مديران بر تقويت اين حوزه را از مواردي است كه به تقويت فناوري كمك مي كند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار نيزگفت: ارتباط و هماهنگي بيشتر شركت هاي دانش بنيان اعم از مستقر در مراكز رشد و پارك فناوري در حل مسايل فناوري در استان موثر خواهد بود.

عباسعلي درافشاني افزود: استفاده ازظرفيت شوراي اداري نيز همراه با برپايي نمايشگاه تخصصي، و استفاده از ظرفيت هاي وزارت علوم از راهكارهايي است كه حوزه فناوري و شركت هاي دانش بنيان را در استان تقويت خواهد بخشيد.

در این نشست نجفی پور، حبیب وند، باقری، اسماعیل زاده، مهدوی، ناصرپور، حمیدی، حاج سحینی و فخار به نمایندگی از شرکت های دانش بنیان مشکلات . دیدگاههای خود را مطرح کردند.

جلوگیری از لابی واردکنندگان کالای خارجی، ایجاد مراکز تحقیقاتی آب در استان، نیازسنجی ادارات و نهادها و اعلام به مراکز رشد، ثبت برند، توجه به بسته بندی محصولات، حمایت از فروش کالای تولید در شرکت های دانش بنیان، کاهش زمان ثبت شرکتها، حمایت از تولید محصولات دانش بنیان، بستر سازی برای جذب سرمایه گذار در امور دانش محور از مسائل مطرح شده توسط مدیران شرکت های دانش بنیان استان قزوین در این نشست بود.