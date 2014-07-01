به گزارش خبرگزاری مهر، صادرات تولیدات فولادی (شمش و تختال) بدون سقف زمانی به منظور تامین ارز برای خرید تجهیزات تولید آزاد شد. آزادسازی اقلام یادشده به دنبال درخواست مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو از وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

صادرات شمش و محصولات فولادی بدون محدودیت، میزان و نوع محصول تا پایان خردادماه 1393 آزاد شد. تصمیم مزبور به منظور حمایت از تولیدکنندگان و با توجه به مصرف داخلی اتخاذ شد.

آزادسازی صادرات فولاد به منظور ایجاد رونق در بازار و خارج ساختن این صنعت از رکود به عنوان دیگر دلایل آزادسازی این کالا ذکر شده است.

ایمیدرو در این گزارش افزوده است، جلوگیری از ایجاد وقفه صادراتی، درنظر گرفتن تعهد صادراتی برخی تولیدکنندگان در ماه های آینده و همچنین حفظ بازارهای صادرات از تدابیر اتخاذ در آزادسازی صادرات فولاد است.

سال گذشته در مجموع یک میلیون و 798 هزار تن تولیدات فولادی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال 1391 از رشد 25 درصدی برخوردار شد.