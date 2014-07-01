به گزارش خبرنگار مهر، خليل الله كاظمي، ظهر سه شنبه در جلسه شوراي شهر مشهد با اشاره به نظريه كميسيون برنامه، بودجه، فناوري اطلاعات و امور اداري و نظريه كميسيون امور حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد در زمينه دريافت حق الارض از مالكان خودروهاي پارك شده در پياده‌روها اظهار كرد: شهرداي مكلف است كه نسبت به سد معبر اقدام كند و در اين قانون اشاره اي به بهاي خدمات نشده بنابراين مصوبه امروز در راستاي تكميل قانون سد معبر است.

وي ادامه داد: اين لايحه مختص بنگاه هاي اتومبيل نيست البته به دليل اينكه معضلات اين بنگاه ها بيشتر است روي اين موضوع حساس بوديم و در مجموع شهرداري به دنبال حل مشكل سد معبر است.

شهرداري به دنبال درآمدزايي نيست

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد با تاكيد بر اينكه شهرداري با اين مصوبه به دنبال درآمدزايي نيست، افزود: سدمعبر تخلف است و اين مصوبه نافع مسئوليت راهنمايي و رانندگي نيست و بارها به آنها اعلام كرده ايم كه قانون سد معبر را اجرايي كنند و در حقيقت شهرداري به كمك راهنمايي و رانندگي آمده است.

در ادامه اين جلسه عضو شوراي شهر مشهد گفت: جريمه در بحث سد معبر معنايي ندارد و اين امر نشانگر تفكر درآمدي است زيرا پياده رو متعلق به مردم است اما اگر خودرويي در پياده رو پارك شود ممنوع است.

غلامرضا بصيري پور با اشاره به اينكه برخي مي‌گويند در اين بخش يا بايد بهاي خدمات يا حق‌الارض دريافت كنيم، اظهار كرد: زماني حق خدمات دريافت مي كنيم كه خدمات ارائه دهيم بنابراين در زمينه مقابله با سد معبر نمي توان از كلمه بهاي خدمات استفاده كرد.

كوتاهي راهنمايي و رانندگي بايد اصلاح شود

وي ادامه داد: قانون در كشور كم نيست و اگر در اين بخش كوتاهي از سوي راهنمايي و رانندگي صورت گرفته بايد اصلاح شود.

يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر عنوان كرد: لايحه شهرداري مشهد براي دريافت حق‌الارض از مالكان خودروهاي پارك شده در پياده‌روها به معناي اين است كه شهرداري قدرت اجرايي براي جمع آوري خودرو ندارد و به نوعي پياده رو فروشي مي‌كند.

براي سد معبر قانون وجود دارد

محمد حسين جهانبخش با بيان اينكه براي سد معبر قانون وجود دارد، تصريح كرد: پيشنهاد مي‌كنم اين لايحه برگشت داده شود زيرا اين موضوع نشانگر ضعف شهرداري است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مشهد، حجت الاسلام حسن علي اخلاقي نيز بيان كرد: من با اصل اين لايحه موافقم اما بايد دراين بخش فرهنگسازي لازم نيز صورت گيرد چرا كه تاكنون اين موضوع در نظر گرفته نشده است.

يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر مشهد در اين رابطه عنوان كرد: جريمه كردن راه حل نيست و بودجه بسيار زيادي براي كارهاي فرهنگي وجود دارد بنابراين بايد از اين بودجه براي فرهنگسازي استفاده كرد.

محمدرضا ديمه كار عنوان كرد: امروز ما با اين اقدام در حقيقت مجوزي صادر مي كنيم كه هركس در پياده رو پا گذاشت با جريمه مشكلش حل شود، اين در حالي است كه هر روز با اعمال جريمه، مجوزهايي براي خلاف در سطح شهر صادر مي شود.

در قانون تكاليفي براي جلوگيري از سدمعبر وجود دارد

وي تصريح كرد: قوانين راهنمايي و رانندگي نيز براي مقابله با سد معبر بايد در نظر گرفته شود زيرا راهنمايي و رانندگي هم نبايد در اين بخش كوتاهي كند.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌هاي شوراي شهر مشهد گفت: در قانون تكاليفي براي جلوگيري از سدمعبر وجود دارد و اين از تكاليف شوراست كه يا از طريق جرثقيل و يا اعمال جريمه با پارك خودرو در پياده رو مقابله كند.

علي اصغر نخعي راد بيان كرد: جريمه مي تواند بازدارندگي لازم را داشته باشد اما در عين حال به مقوله فرهنگسازي نيز بايد توجه شود چرا كه سد معبر حرام و برخلاف موازين شرعي است.

فرهنگسازي بايد ضمانت اجرايي داشته باشد

عضو کمیسیون امور، فنی عمرانی و طرح ریزی شورای اسلامی مشهد، محمود هراتي با اعلام اينكه بايد در تصميمات خود ذينفعان را مشاركت داده و از راهنمايي و رانندگي براي كمك دعوت كنيم، گفت: اگر بخواهيم تصميمات ما عام باشد بايد مردم را مشاركت دهيم و بدون مشاركت آنها هرگز به نتيجه نمي‌رسيم.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر عنوان كرد: موضوع سد معبر تنها به مسائل بنگاه‌هاي معاملاتي اتومبيل مربوط نمي‌شود و اين مسئله در همه نقاط شهر ديده مي‌شود.

جلال فياضي تصريح كرد: در بخش سد معبر مسئله جريمه وجود دارد البته فرهنگسازي نيز در اين بخش بسيار مهم است اما فرهنگسازي بايد ضمانت اجرايي داشته باشد بنابراين گمان مي‌كنم كه جريمه بايد وجود داشته باشد تا رضايت عمومي در جامعه افزايش يابد.

وي ادامه داد: اعمال جريمه مي‌تواند ميزاني از گلايه مندي مردم نسبت به سد معبر در پياده‌روها را كاهش مي‌دهد.

شهروندان در صورت پارك خودرو در پياده رو جريمه مي شوند

عليرغم نظرات موافق و مخالف اعضاي شوراي شهر مشهد در نهايت نظريه كميسيون برنامه، بودجه، فناوري اطلاعات و امور اداري و نظريه كميسيون امور حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد در زمينه دريافت حق الارض از مالكان خودروهاي پارك شده در پياده روها به تصويب رسيد.

براين اساس در راستاي تكريم شهروندان و تسهيل آمد و شد در پياده روهاي سطح شهر و از آنجايي كه پارك خودرو در پياده‌روها از مصاديق سد معبر است، به شهرداري اجازه داده مي شود نسبت به هر خودرو پارك شده در پياده روها در هر نوبت مبلغ يكصد هزار تومان و از طريق مقتضي وصول نمايد.

در صورت تكرار موضوع در هر نوبت مبلغ 20 درصد به بهاي خدمات مذكور اضافه مي شود.

هچنين در جلسه امروز شوراي شهر مشهد با تصویب اعضای شورای شهر خیابانی در سطح شهر مشهد با نام یکی از شهدای مدافع حرم نام گذاري شد.

نظريه كميسيون برنامه، بودجه فناوري اطلاعات و امور اداري و نظريه كميسيون امور فني، عمران و طرح ريزي شهري در خصوص لايحه شهرداري مشهد در زمينه اصلاح مصوبات مربوط به نحوه اعمال P براي بررسي بيشتر به كميسيون برنامه و بودجه برگشت خورد.

نظريه كميسيون امور فني، عمراني و طرح ريزي شهري شهرداري مشهد در زمينه فهرست قيمت هاي پيشنهادي محصولات سازمان عمران در سال 93 و نظريه كميسيون برنامه، بودجه، فناوري اطلاعات و امور اداري و كميسيون امور فني، عمراني و طرح ريزي شهري شهرداري مشهد در زمينه اصلاح عوارض پذيره تجاري تصويب نشد و به كميسيون هاي مربوطه براي بررسي بيشتر برگشت خورد.