سید جعفر تشکری هاشمی معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در جریان بازدید از خبرگزاری مهر افزود: كساني كه از كارت منزلت استفاده مي كردند با مشكلاتي براي گرفتن كارت بليت مواجه بودند و صف هاي عريض و طويلي در ايستگاه مترو امام خميني(ره) شكل مي گرفت كه براي حل اين مشكل مقرر شد كارت بليت ها با پست به در منازل اين افراد ارسال شود.

تخفیف 50 درصدی دانشجویان و دانش آموزان قبل از مهر ماه

تشكري در پايان در باره كارت بليت ويژه دانش آموزان و دانشجويان گفت: تنها گروه باقي مانده دانش آموزان و دانشجويان هستند كه با توجه به تعطيل بودن مدارس و نيمه تعطيل بودن دانشگاه ها در تابستان فرصت داريم تا مكانيسم شناسايي دانش آموزان و دانشجويان و اهداي كارت بليت هاي مترو و اتوبوس به اين افراد را مشخص كنيم. خوشبختانه جلسات خوبي در اين خصوص با مسئولان ذي ربط داشته ايم و اميد است تا پيش از مهرماه توافقات لازم در اين زمينه صورت گيرد و در مهرماه هر دانش آموز و دانشجويي كه تمايل داشته باشد بتواند از كارت بليت هاي مترو و اتوبوس با تخفيف استفاده كنند.

مشروح این گفتگو بزدوی منتشر می‌شود.