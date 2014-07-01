به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسدالله زحمتکش افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد یا افراد ناشناسی مبلغ دو میلیون ریال از حساب وی سرقت کرده اند، موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش کارآگاهان و هماهنگی با مراجع مرتبط مشخص شد که مبلغ کسر شده در چند نوبت برای خرید اینترنتی بخصوص شارژ مورد استفاده قرار گرفته و با بررسی بیشتر و پیگیری سرنخ های به دست آمده، در کمتر از یک روز کاری متهم شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شد.

زحمتکش گفت: متهم پس از دیدن مدارک محکم و غیرقابل انکار پلیس اقرار کرد که برای انجام کار اینترنتی به کافی نتی رفته و با توجه به سهل انگاری شاکی که با صدای بلند اقدام به خواندن شماره کارت و رمز آن نمود، شماره کارت و رمز دوم کارت وی را در کافی نت یاداشت کرده و در یک فرصت مناسب اقدام به برداشت از حساب وی کرده است.

رییس پلیس فتای استان کرمانشاه به شهروندان توصیه کرد که اطلاعات مربوط به کارت بانکی یک مساله کاملا شخصی و محرمانه بوده و قرار دادن آن در اختیار دیگران و بلند خواندن اطلاعات آن در یک محیط عمومی کار درستی نیست.

کرمانشاه نایب قهرمان مسابقات بوکس غرب کشور شد

تیم بوکس کرمانشاه نایب قهرمان مسابقات بوکس چهار جانبه غرب کشور شد.

این رقابت ها با حضور بوکسورهای کرمانشاه، همدان، کردستان و لرستان به میزبانی همدان برگزار شد.

در این رقابت ها تیم های همدان(20 امتیاز)، کرمانشاه(20 امتیاز) و کردستان(14 امتیاز) عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

علی کهریزی(49 کیلو)، حسین عزیزی(56 کیلو)، بیژن کسایی(69 کیلو) و مهرداد عظیمی(91 کیلو) بوکسورهای تیم کرمانشاه در این مسابقات بودند که عنوان برتر را کسب کردند.

پرویز غلامی نیز مربی تیم بوکس کرمانشاه در این مسابقات بود.

سد مخزنی قشلاق صحنه 52 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عملیات اجرایی ساخت سد مخزنی قشلاق در شهرستان صحنه با پیشرفت فیزیکی 52 درصد درحال انجام است.

حسین آبادی مجری پروژه سد مخزنی قشلاق اهداف این طرح را توسعه کشاورزی وتأمین آب وانتقال به دشت چمچمال و صحنه و همچنین تآمین آب مورد نیاز شرب - صنعت و محیط زیست دانست.

وی همچنین مولفه های اصلی این طرح را چنین برشمرد: نوع سد سنگریزه ای با هسته رسی، طول تاج 360 متر،ارتفاع تاج از بستر 64 متر،حجم مخزن 50 میلیون متر مکعب.

حسین آبادی در پایان متذکر شد در صورتیکه اعتبارات لازم این طرح به موقع تأمین گردد , امکان آبگیری پس از یکسال وجود دارد.

پیش بینی تولید بیش از 50 هزار تن محصولات باغی از باغات شهرستان کرمانشاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در این شهرستان بیش از 6500 هکتار باغ مثمر وجود دارد كه حدود4500 هکتار از این باغات بارور می باشند و پیش بینی می کنیم از مجموع باغات یاد شده بیش از 50 هزار تن انواع محصولات باغی تولید شود.

شهريار قاسمي افزود: سال گذشته در مجموع بیش از 48 هزار تن انگور، سیب، هلو، شلیل، گردو و... از باغات این شهرستان برداشت شده است و امسال تاکنون حدود 18 هزار تن انواع محصولات باغی از باغات شهرستان کرمـانشاه برداشت گردیده و این روند بر اساس نوع محصولات و زمان رسیدن آن ها تا اواسط فصل پاییز به طول می انجامد.

وی یادآور شد در راستای سیاست های توسعه باغات در سال گذشته در این شهرستان و امکانات مهیا شده با مشارکت بهره برداران بالغ بر 200 هکتار باغ آبی و دیم به سطوح باغات شهرستان کرمانشاه اضافه گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در پایان كاهش نزولات جوي، خشکسالی‌های مکرر،عدم اجراي سیستم‌های نوین آبیاری، عدم توجه باغداران به تغذیه و حاصلخیزی خاک را از جمله مشکلات تولید این محصولات برشمرد.

کرمانشاه معدن ووشو کشور است

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در دیدار با مریم هاشمی و صبا شریفی دو تن از ملی پوشان کرمانشاهی ووشو کشورمان، گفت: کرمانشاه به لحاظ استعدادها و پتانسیل هایی که دارد، معدن ووشو کشور است.

مجتبی جوهری افزود: توجه به ورزش قهرمانی در کنار همگانی کردن ورزش دو برنامه کاربردی مهم این اداره کل است و در این راستا ووشو کرمانشاه می تواند در زمینه قهرمانی سهم بسزایی ایفا کند.

وی حضور ملی پوشان کرمانشاهی و موفقیت های مکرر آنها در رقابتهای مهم جهانی ووشو را نشان دهنده وجود یک پتانسیل عظیم در ورزش قهرمانی کرمانشاه دانست.

جوهری در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد حمایت از ملی پوشان کرمانشاهی اعزامی به رقابتهای اینچئون کره جنوبی تاکید کرد: تمام تلاش ما در اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان این است که ورزشکاران کرمانشاهی با روحیه بالا و انگیزه مضاعفی در خدمت تیم ملی باشند و در رقابتهای آسیایی افتخار آفرینی کنند.