به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد شدید به همراه افزایش گرد و خاک صبح امروز مناطق بسیاری از شمال استان را تحت‌تاثیر خود قرار داد و موجب شد تا اداره هواشناسی استان نسبت به تشدید طوفان در طی روزهای آینده اخطاریه صادر کند.

در همین راستا کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های همدیدی و پیش نگری با تقویت شیب فشاری در مرزهای شرقی کشور از امروز تا جمعه در نواحی شمالی استان وزش باد شدیدتر شده و در نقاط مستعد طوفان گرد و خاک و کاهش شدید دید رخ خواهد داد.

مرتضی فرجی در گفتگو با مهر بیان داشت: افزایش گرد و غبار کاهش شدید دید افقی و اختلال در تردد جاده ای در برخی محورهای شمالی و شمال غربی سیستان و بلوچستان از جمله تاثیرات این پدیده خواهد بود.

وی برای نواحی مرکزی و شرقی استان نیز افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا و در برخی ساعات وزش باد متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی کرد.

وی همچنین از کودکان و افراد سالخورده خواست تا به دلیل کاهش کیفیت هوا و افزایش گرد و غبار ناشی از طوفان حتی المقدور در طی مدت یاد شده از خانه خارج نشوند و به کشاورزان منطقه هشدار داد تا نسبت به اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از تخریب محصولات خود اقدام کنند.