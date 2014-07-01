به گزارش خبرگار مهر، شاخص کل بورس و اوراق بهادار پس از هفت روز متوالی که روندی کاهشی را طی کرد، امروز سرانجام مثبت شد.

این در حالی است که طی این 7 روز شاخص 2623 واحد افت را پشت سرگذاشته است، اما امروز 81 واحد افزایش یافت.

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل در ارتفاع 70 هزار و 423 واحد قرار گرفت.

تمامی شاخص‌های اصلی بازار سرمایه امروز مثبت شدند و شاخص صنعت 31 واحد، 50 شرکت فعالتر 2 واحد، آزادشناور 168 واحد، 30 شرک بزرگ 2 واحد، بازار اول 60 واحد و شاخص بازار دوم 161 واحد بالا رفتند.