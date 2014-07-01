به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که خرداد ماه برگزار شد، برخی اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور تعیین شدند.

بر این اساس جمشید تقی زاده تا سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس شد. قربانعلی سعادت تا سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو و محمد علی نجفی نیز تا سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انتخاب شد.

همچنین با تصمیم وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوبه شماره 130955/ت49711ک مورخ 28/7/1392 و شماره 122240/ت49607ک مورخ 2/7/1392لغو و عضویت اروج محمدی ومسعود سلطانی فر، به ترتیب در هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری –صنعتی ارس و کیش به صورت غیرموظف تعیین شدند.

عضویت موظف سیاوش قهوه چیان در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو موضوع بند 2 مصوبه شماره 128597/ت49710ک مورخ 20/7/1392 هم به عضویت غیر موظف اصلاح شد.

همچنین عضویت غیرموظف حسین دهباشی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش ، موضوع بند 2 مصوبه شماره 140071/ت49607ک مورخ 25/8/1392 به عضویت موظف اصلاح شد.

این مصوبه با تایید رئیس جمهوری در تاریخ 1/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 7/4/1393 ابلاغ شده است.