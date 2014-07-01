سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحقیق و تفحص از صنایع فولاد کشور پس از بررسی در کمیسیون صنایع، در صحن مجلس مطرح و مورد تائید واقع شد.

وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص صنایع فولاد در زمینه های مختلف این صنعت صورت می گیرد، افزود: در زمان حاضر، اعضای هیئت رئیسه این کمیته انتخاب شده و به زودی کار خود را در این زمینه آغاز می کنند.

نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: فولاد خوزستان نیز به عنوان یکی از صنایع مطرح فولاد کشور نیز در زمره شرکت هایی است که مورد بررسی این کمیته قرار خواهد گرفت و بنده به عنوان نماینده تام الاختیار این کمیسیون برای تحقیق و تفحص در این شرکت انتخاب شده و پس از مستقر شدن کمیته، در این هفته کار خود را در این شرکت آغاز خواهیم کرد.

حسینی تصریح کرد: شرایط موجود در صنعت فولاد خوزستان پس از بررسی صورت گرفته در گزارشی در صحن علنی مجلس مطرح و به سمع و نظر مردم خواهد رسید. موارد جمع بندی شده طبق روال قانونی خود به کمیسیون اصل 90 رفته و پس از آن به قوه قضائیه ارسال می شود.

عضو هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص فولاد کشور عنوان کرد: این تحقیق و تفحص در همه زمینه ها اعم از شرایط و نحوه خصوصی سازی فولاد خوزستان، نحوه درآمدها و رسوب پولها در بانک های استان و سایر بانک ها، نحوه انتخاب پیمانکاران و اجرای پروژه ها از لحاظ درآمد و هزینه، چگونگی استخدام ها و نحوه خرید و فروش مواد اولیه و زمینه های مختلفی که نیاز است مورد بررسی قرار می گیرند.

حسینی گفت: شرایط تحقیق و تفحص با همکاری و حمایت مدیران بهتر و سریعتر انجام می شود و هیئت مدیره فولاد خوزستان هماهنگی لازم را در این خصوص انجام داده و نماینده خود را برای پیگیری امور به این کمیته معرفی کرده اند.

وی تصریح کرد: چنانچه مواردی نیاز باشد پرسنل و شهروندان می توانند با تماس مستقیم با اینجانب و یا از طریق آدرس کمیته تحقیق و تفحص مستقر در شرکت فولاد خوزستان که در روزهای آینده به صورت رسمی اعلام می شود، نظرات خود را به این کمیته انتقال دهند.