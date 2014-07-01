به گزارش خبرنگار مهر، گردشگری معلولان وسالمندانparatour به سفرهایی اطلاق می شود که معلولان وسالمندان با استفاده از امکانات و تجهیزات تخصصی و همراهی افراد آشنا به مسائل ونحوه کمک به معلولان به راحتی سایر افراد از سیر و گشتی دلپذیر استفاده می کنند.

انجمن گردشگری و تفریحی معلولان پارس با هدف فرهنگ سازی و تغییر نگرش آحاد جامعه نسبت به معلول و معلولیت بر آن شد به منظور اهداف سفر و گردشگری با کشف و معرفی استعدادهای گروه هدف و تمامی افرادی که درارتباط با معلولان تلاش وجدیت دارند، قدردانی شایسته ای به عمل آورد. بنابراین فراخوان نخستین جشنواره هنرهای تجسمی (دربخش، عکس، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، کاریکاتور) با موضوع سفر و معلولیت اعلام شد.

این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی معلولین ،سالمندان و جانبازان و با موضوع نوروز ، سفر و معلولیت، وسایط نقلیه برون شهری، درون شهری، پایانه و معلولیت، اوقات فراغت و معلولیت، هتل ها ، اماکن اقامتی و معلولیت، ایرانگردی، جهانگردی و معلولیت، اماکن زیارتی و معلولیت، مناسب سازی ترمینال ها ، پایانه ها و معلولیت، موانع تردد ، مناسب سازی بودن اماکن گردشگری و سفر معلولان، موانع تردد ، مناسب سازی بودن اماکن گردشگری و سفر معلولان، مبلمان پارک ها ، شهرها،اماکن گردشگری و رفاهی معلولان، پیشگیری از حوادث، خاطره ها وسفر های دسته جمعی معلولان برگزار می شود.

همچنین هئیت مدیره انجمن تفریحی گردشگری پارس طبق نظر داوران به 5اثربرتر هر رشته مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان جایزه نقدی همراه با دیپلم افتخار، تندیس جشنواره اهدا می کند. به نفرات دوم هر رشته هم بلیط رفت وبرگشت سفرداخلی همراه با تندیس جشنوراه و دیپلم افتخار و به نفرات سوم تندیس و دیپلم افتخار جشنواره اهدا می شود.

هنرمندان و صاحبان ایده می توانند تا 22 تیر ماه با مراجعه به آدرس اینترنتی www.artonlines.com/project/latest ثبت نام و اقدام به ارسال آثار خود کنند. همچنین فایل آثار ارسالی با مشخصات : A4 RGB JPG و 150 DPI باشد.

اعلام نتایج داوری نیز روز 29 تیر ماه خواهد بود و مراسم اختتامیه نیز در روز 21 مرداد ماه با اعطای جوایز نفرات برگزیده برگزار می شود. نمایشگاهی از آثار راه یافته به جشنواره هم در روز 13آذرماه مصادف با روزجهانی معلولین برپا می شود.