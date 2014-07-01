روزه ضامن سلامت قوای جسمانی انسان است/ درمان آلزایمر با روزه داری

علیرضا پرهیز پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با مهر، با بیان این که در طب قدیم روزه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فیثاغورث، بقراط و ابن سینا برای درمان امراض مختلف از روزه داری استفاده می کرده اند، اظهار کرد: ابن سینا هم بخشی از کتاب قانون خود را به درمان بعضی از بیماری ها به وسیله روزه داری اختصاص داده است.

پرهیز افزود: نه تنها دانشمندان مسلمان به اهمیت روزه داری پی برده اند بلکه دانشمند مشهور روسی سوفورین هم در نتایج تحقیقات خود بیان می کند که جسم انسان به هنگام روزه به جای غذا از مواد داخلی استفاده کرده و آنها را مصرف می‌کند و بدین ‌وسیله خود را از انواع امراض و آلودگی ها پاک می کند.

درمان بیماری های صعب العلاج با روزه داری میسر است

وی با بیان این که بیشتر بیماری‌های حاد و مزمن را می‌توان به وسیله روزه بهبود بخشید یا از شدت آنها کاست، تصریح کرد: در حال حاضر طبق پژوهش های انجام شده روزه بهترین درمان بیولوژیکی برای درمان بیماریهای مختلف از بدن بوده و ضمن نوسازی سلول های بدن موجب دفع آفت های زیاد و انواع سم ها از بدن می شود.

پزشک طب سنتی خراسان جنوبی ادامه داد: روزه داری بر اعمال متابولیک بدن تاثیر عمده ای دارد و براساس های پژوهش های انجام شده میان روزه داری و گرسنگی تفاوت بوده است.

پرهیز بیان کرد: روزه داری توام با آرامش بوده و موجب پاک سازی و تقویت قوا و سلول های مغزی بدن انسان می شود.

به گفته وی دفع چربی، اثر بر سوخت و ساز بدن، غلظت هورمون‌ها، فعالیت کلیه‌ها، آزمایش‌های کبدی، پاکسازی و استراحت دستگاه گوارش، تقویت دستگاه قلب و عروق، آثار عصبی و روانی، اثر بر الکترولیت‌ها و شاخص‌های خون‌سازی، مقابله با انواع سرع و تقویت سلول های اشخاص مبتلا به سرطان در مقابل شیمی درمانی و کاهش اثرات شیمی درمانی بر بدن از فواید روزه داری است.

پرهیز افزود: به تازگی یکی از دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور به اثر روزه بر درمان آلزایمر پی برده و متوجه شده روزه داری با تقویت امواج مغزی و تحریک و تقویت سلول های مغزی موجب درمان آلزایمر می شود.

پزشک طب سنتی خراسان جنوبی ادامه داد: یافته های پژوهشگران نشان می دهد روزه داری در درمان انواع سرطان ها و افزایش طول عمر بیماران صعب العلاج موثر بوده و امروزه بیشتر پزشکان در دنیا به روزه داری با دید یکی از روش های درمانی بیماری ها صعب العلاج نگاه می کنند.

پرهیز با بیان این که مردم باید در موقع افطار از زیاده روی در مصرف غذاهای گوناگون پرهیز کنند، گفت: زیاده روی در هنگام افطار و مصرف غذاهای متفاوت در موقع افطار موجب ایجاد حالت تهوع یا مسمویت در افراد می شود.

پزشک طب سنتی خراسان جنوبی یادآور شد: روزه داران باید در موقع افطار و سحر از مصرف غذاهای متفاوت با یکدیگر پرهیز کنند و بهتر است هنگام افطار با یک غذای ساده مانند خرما، عسل، شیر و یا انواع سوپ ها و آش ها افطار کرده و در موقع سحر هم از غذاهای مقوی استفاده کنند تا در طول روز دچار ضعف نشوند.