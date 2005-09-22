"افشين پيرهاشمي" در كنار بزرگان نقاشي جهان در "بي ينال پكن"

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران، دومين بي ينال هنرچين در روز 29 شهريورماه با حضور وزير فرهنگ و ساير مقامات فرهنگي چين و نيز بيش از 300 نفر از هنرمندان كه آثار خود را به اين بي ينال ارسال كرده بودند در محل موزه ملي هنر، يادبود هزاره ي چين به طرز باشكوهي افتتاح شد.

در اين بي ينال 71 كشور جهان از جمله ايران شركت كرده بودند.

هيئت داوران بي ينال جايزه بهترين اثر را به "آنسلم كيفر" براي اثري با عنوان دوشيزگان خردمند و "توني كراگ" مجسمه ساز بزرگ انگليسي به خاطر اثري با عنوان قدرت تفكر و "آرتورو ريورا"هنرمند مكزيكي براي اثري با عنوان ورود به نيويورك اهدا كرد.

همچنين اين بي ينال جوايز آثار برگزيده را به "گرهارد ريشتر" هنرمند شهير آلماني براي اثري با عنوان شمع، "افشين پيرهاشمي" از ايران به خاطر تابلوي نقاشي زنان، "داريو اورزاي" هنرمند اسپانيايي براي اثري با عنوان نزديك تر و "آناكارين فورنس" هنرمند نروژي براي اثر بدون عنوان اعطا كرد.

اين گزارش مي افزايد: از سوي موزه هنرهاي معاصر تهران آثاري از نقاشي هاي افشين پير هاشمي، ركن الدين حائري زاده، عليرضا جدي، مهرداد محب علي و مجسمه اي از بيژن نعمتي شريف به اين بي ينال ارسال شده بود.

گفتني است كه آنسلم كيفر، گرهارد ريشتر، توني كراگ از مطرح ترين هنرمندان معاصر جهان مي باشند و كسب جايزه اثر برتر بي ينال توسط افشين پيرهاشمي در كنار اين نام هاي بزرگ افتخاري ارزشمند براي هنر معاصر ايران محسوب مي شود.

بي ينال پكن، تلاش دارد تا با دعوت از بزرگترين هنرمندان معاصر جهان به سرعت جايگاه بزرگي در رده برترين رويداد هاي هنري جهان را به خود اختصاص دهد و شركت چهره هاي بزرگي همانند آنان كه ذكر شد گواه اعتبار بين المللي اين بي ينال مي باشد.

افشين پيرهاشمي متولد 1353، فارغ التحصيل رشته نقاشي دانشگاه آزاد تا به امروز در 14 نمايشگاه انفرادي و 52 نمايشگاه گروهي آثارش را به تماشا گذارده است. وي در ششمين دو سالانه نقاشي تهران جايزه برگزيده هيئت داوران و نيز جايزه بهترين اثر به انتخاب آراي تماشاگران را از آن خود كرد. پيرهاشمي تا به امروز جايزه جشنواره ايران سرزمين صلح و جايزه نفر اول اولين جشنواره هنري دانشجويان سراسر كشور را به دست آورده است.

در اولين بي ينال هنر چين نصرت اله مسلميان و جرج بازليتزر جايزه برتر بي ينال را دريافت كرده بودند.