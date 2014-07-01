فعالیت 30 سمن در حوزه مواد مخدر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدیان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در استانداری قم برگزار شد، با اشاره به عملکرد این شورا در هفته مبارزه با مواد مخدر ابراز داشت: یکی از اقدامات در این حوزه برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در بوستان بنیادی با حضور منتخبین اعضای کمیته پیشگیری مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شهرداری، سازمان‌های مردم نهاد و... بود.

وی ادامه داد: تولید و توزیع 5 هزار جلد بولتن، سه هزار لوح فشرده مهارت‌های فرزندپروری و برگزاری محافل مشاوره از جمله اقدامات آموزش و پرورش و برگزاری ایستگاه کودکان و خردسالان و توزیع 7 نوع بروشور از اقدامات اداره‌کل بهزیستی در این نمایشگاه است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم گفت: مرکز بهداشت هم در این نمایشگاه با برگزاری ایستگاه نقاشی و ارائه بروشور به میدان آمده بود. اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز برگزاری نمایشگاه عکس و اجرای تئاتر خیابانی را به عهده داشت.

وی با اشاره به برگزاری 5 نمایشگاه توسط اداره‌کل بهزیستی در این هفته خاطرنشان کرد: معاونت اجتماعی دادگستری هم دو نمایشگاه در ارتباط با مسائل مرتبط با اعتیاد برپا کرد.

احمدیان به برگزاری همایش بهبودیافتگان مواد مخدر در این هفته اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی از دیگر اقدامات در این زمینه است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت سمن‌ها در حوزه مبارزه با اعتیاد افزود: تعداد کل سمن‌ها که در حال حاضر فعال هستند 30 دستگاه است که 18 سمن در خصوص پیشگیری و 12 در زمینه درمان فعال هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم خاطرنشان کرد: کل بودجه برای این امر 36 میلیون تومان بوده که 9 میلیون برای درمان و کاهش آسیب هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال 93 سه کارگاه توانمندسازی سمن‌ها ایجاد کنیم گفت: حرفه آموزی پس از بهبودی معتادان، اشتغال و بیمه درمانی سه موضوعی است که پیگیری می‌شود.

امحای 543 کیلوگرم مواد مخدر در قم

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم هم در این جلسه از امحای 543 کیلوگرم مواد مخدر غیر قابل استحصال در دو ماه گذشته در قم خبر داد.

منوچهر طالبی با اشاره به عملکرد دو ماه گذشته کمیته مقابله با عرضه مواد مخدر اظهار داشت: 543 کیلوگرم مواد غیر قابل استحصال شامل حشیش، تریاک، سوخته، شیشه و گراس در این مدت امحا شده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این مواد روان گردان بوده‌اند افزود: کراک از چرخه مصرف خارج شده و در این فهرست جایی ندارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با اشاره به اینکه در این مدت چهار باند قاچاق مواد مخدر متلاشی شدند ادامه داد: در این راستا 33 نفر نیز دستگیر شدند که جمع دستگیر شدگان نسبت به مدت مشابه به سال گذشته 7 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه کشفیات متادون‌های دست‌ساز بالا رفته است، خاطرنشان کرد: به همین منظور تمام عطاری‌های قم به صورت نوبه‌ای بازرسی می‌شوند.

طالبی به مصرف‌کنندگانی که در این مدت دستگیر شده‌اند اشاره کرد و گفت: 40 درصد این افراد ساکن منطقه دو و 34 درصد ساکن منطقه سه بودند.

وی ادامه داد: عموم دستگیرشدگان تحصیلات بر پایه سیکل داشته‌اند و اکثر آنها بیکار بوده‌اند.

