مسلم عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی محيط بانان يگان حفاظت محیط زیست و عوامل انتظامی کلانتری قهاب این شهرستان تعداد دو نفر از یک باند صید و فروش پرندگان کمیاب دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: این صیادان در منطقه جنوب دامغان اقدام به تله گذاری در یک منطقه وسیع به طول شش کیلومتر و به تعداد500 تله کرده بودند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان خاطرنشان کرد: متخلفان دستگیر شده برای بار چهارم در طی دو سال اخیر و برای بار دوم در طی سه هفته اخیر به اتهام شکار پرندگان کمیاب دستگیر شده اند که متاسفانه به دلیل عدم بازدارندگی مجازات های تعیین شده، و نبود قوانین جزایی مناسب موجب جری تر شدن متخلفان شده است.

عراقی افزود: دام ها از منطقه با تراکتور جمع آوری و منطقه از تله ها پاکسازی شد.

وی در خاتمه با یادآوری اینکه پرنده هوبره در لیست قرمز IIUCN قرار داشته و در معرض خطر انقراض است تصریح کرد: عمدتاً این پرنده توسط شکارچیان از مناطق جنوبی کشور صید و به کشور های همسایه قاچاق می شود.