انتشار ویژه نامه های "ماه وصال" و "سپر جهنم" به مناسبت ماه مبارک رمضان/ برگزاری مسابقه اینترنتی" ضیافت نور"

علی انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرتال فرهنگی اطلاع رسانی راسخون به مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به تهیه ویژه نامه هایی با عناوین ماه وصال، سپر جهنم، روزه و علم، تغذیه در ماه خدا و بهار قرآن کرده است.



وی افزود: تمامی این مجموعه ها شامل قسمت های متنوعی همچون مقاله، صوت و فیلم، پرسش و پاسخ، احادیث، نرم افزار، موبایل، تصاویر کارت پستال و مواردی دیگر است.



مدیر اجرایی پرتال فرهنگی راسخون با اشاره به مقالات این ویژه نامه ها بیان داشت: مقالاتی با عناوین هلال ماه نو چگونه رویت می شود، سوء استفاده سیاسی از یک اختلاف نظر فقهی، آمادگی برای ورود به میهمان سرای الهی، ماه رمضان؛ شروعی دوباره و ماهیت روزه در اسلام از جمله این مقالات است.



وی ادامه داد: همچنین روزه در قرآن، نقش روزه در جلوگيري از سيطره شيطان بر انسان، تاثیر روزه بر کاهش و افزایش وزن، اهمیت روزه از دیدگاه پزشكی، روزه بی سحری ممنوع!، چگونگي مصرف مايعات در ماه مبارک رمضان، بايد و نبايدهاي تغذيه ای در ماه مبارک رمضان از دیگر مقالات ارائه شده در این ویژه نامه هاست.



برگزاری مسابقه اینترنتی " ضیافت نور" در پرتال فرهنگی راسخون



انصاری در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقه اینترنتی " ضیافت نور" به مناسبت ماه مبارک رمضان تاکید کرد: همچنین پرتال فرهنگی اطلاع‌رسانی راسخون به مناسبت فرارسیدن ماه پر خیر و برکت رمضان اقدام به برگزاری مسابقه اینترنتی " ضیافت نور" با هدف انس با قرآن و آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم این کتاب الهی کرده است.



وی افزود: این مسابقه که شامل 30 سؤال تستی با محوریت قرآن و ماه رمضان است از ابتدای این ماه مبارک در پرتال راسخون اجرا شده و در پایان ماه مبارک رمضان به 10 نفر از برندگان این مسابقه به قید قرعه جوایز نقدی و غیر نقدی اهدا می شود.



به گزارش مهر، علاقه مندان می توانند برای مطالعه این ویژه نامه ها و یا شرکت در مسابقه اینترنتی" ضیافت نور" به پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون مراجعه کنند.