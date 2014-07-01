به گزارش خبرگزاري مهر جواد رحمتي ظهر سه شنبه در جلسه علني شوراي اسلامي شهر افزود: متاسفانه شهرداري ها در پي تنوع درآمدي نبوده اند و برخي اقداما ت در جهت درآمد زايي نيز قائم به فرد، سليقه اي و گاهي فراقانوني انجام گرفته است.



وی که با رويكردي جديد در جمع اعضاي شوراي اسلامي شهر زنجان حاضر شده بود ادامه داد: بايد درد شهر را بشناسيم تا متناسب با آن مرهمي براي درمانش بيابيم.

معاون عمراني استاندار زنجان ضمن پرهيز از كلي گويي و تكرار كليشه هاي هميشگي بر لزوم بازنگري در ابعاد نرم افزاري و كالبدي شهر تاكيد و خواستار هم افزايي همگان براي ارتقا سطح فرهنگي شهر شد.



رحمتی با بيان اينكه براي درمان معضلات موجود بايد شناخت صحيحي از آن وجود داشته باشد اظهار كرد: يكي از مهم ترين فاكتورهايي كه در بعد نرم افزاري زندگي شهري بايد به آن توجه كرد فرهنگ هرنشيني است.



معاون عمراني استاندار زنجان گفت: ما دريك كشور اسلامي زندگي مي كنيم و يكي از اولويت هايمان داشتن نمادهاي ديني در شهر است اما متاسفانه شهرهايي كه مي سازيم اسلامي نيستند.



رحمتی تصريح كرد: الزامات شهرديني و تعاريفي همچون محرميت،اشرافيت، حق همسايگي كه در اسلام به آن تاكيد شده در شهرسازي ها كمرنگ شده است.



رحمتي ادامه داد: بسياري از چهار چوب ها و حقوق در شهرسازي ما معامله مي شود براي مثال جانمايي مساجد،منازل،نوع مصالح مورد استفاده و به گونه ايست كه افراد حتي در حياط خانه خود احساس امنيت ندارند.



معاون عمراني استاندار زنجان ادامه داد: حتي در بخوردها و رفتارهاي اجتماعي شهر نيز تناقض هايي با اخلاق و قانون اسلامي مشاهده مي شود كه از جمله آن مي توان سد معبر،كم فروشي و.. را نام برد.

وي تاكيد كرد: بايد خلا آموزشي شهروندان را يافت و با اقدامات پژوهشي در زمينه رفتارهاي شهروندان چاره اي براي معضلات يافت.



رحمتی شايعه پراكني و رفتارهاي غير اخلاقي را از ديگر معضلات حوزه زفتار شهروندي برشمرد و افزود: متاسفانه اين رفتارهاي ناپسند حتي دربين كارشناسان نيز مشاهده مي شود.



وي خطاب به اعضاي شوراي شهر و شهردار گفت: بايد براسا وظايف و اختيارات خود درصدد رفع اين مشكلات برآييد.



معاون عمراني استاندار زنجان در بخش ديگري از سخنان خود به وضعيت درآمدي شهرداري ها اشاره و ابراز كرد: در هر شهري بايد ارائه خدمات متناسب با عوارض دريافتي باشد.



رحمتي ماليات بر ارزش افزوده را فرصتي مناسب جهت مساعدت به شهرداري ها دانست و اظهار كرد: خوشبختانه پس از كش و قوس هاي فراوان مقرر شده بخشي از عوايد اين محل به شهرداري ها پرداخت شود كه منبع درآمد مناسبي است.



وي ادامه داد: متاسفانه درآمدهايي همچون جرايم حاصل از حذف پاركينگ، تراكم مازاد و جرايم ماده 100 طي ساليان متمادي محل درآمدي ثابتي براي شهرداري ها محسوب مي شده كه بايد اين رويكرد اشتباه اصلاح شود.



معاون عمراني استاندار زنجان گفت: قرار بود از محل جرايم حذف پاركينگ و واريز آن به حساب متمركزي در شهرداري پاركينگ هاي عمومي احداث شود اما تا كنون خبري از اجراي اين مصوبه نيست؟



معاون عمراني استاندار زنجان درخصوص طرح سبزه ميدان گفت: طرح هايي كه قبلا براي سبزه ميدان تهيه شده بود واقع بينانه نبود و بلند پروازانه بود چرا كه با اعتبارات موجود شهرداري امكان اجرا نداشت بنابراين طرح ها اصلاح شد و مقرر گرديد با مشاركت بخش خصوصي اجرايي شود.



رحمتي ادامه داد: با اجراي پروژه سبزه ميدان هم شهرداري،هم شهروندان و هم بخش خصوصي منتفع مي شوندو شهر متحول مي شود.



وی ادامه داد: با توجه به اينكه توافقات مربوط به اين پروژه با سرمايه گذاري هزار و 500 ميليارد توماني مدتي است انجام شده بايد در جهت اجرا تسريع گردد تا عيد فطر كلنگ زني صورت پذيرد.



رحمتي يادآور شد: پايانه هاي مشافربري اتوبوسراني و تاكسيراني به صورت زير زميني در پروژه سبزه ميدان پيش بيني شده است، دو هزار و 200 پاركينگ و كه شورا به عنوان نماد حكومت محلي در وسط اين طرح ، موزه و واحدهاي تجاري در حد صنايع دستي در ضلع شمالي و واحدهاي تجاري در جنوب اين طرح مد نظر قرار گرفته است.



وي ادامه داد: 10 پروژه در زنجان براي جذب سرمايه گذار بخش خصوصي انتخاب شده است و مي توان پروژه هاي ديگر يرا به آن افزود.



به گفته رحمتي در شهرهاي ابهر،خدابنده و خرمدره نيز ظرفيت هاي سرمايه گذاري براي مشاركت شهرداري و بخش خصوصي ذيصلاح در حال احصا است.



وي يادآور شد: از شيوه اي از روش مشاركت در اجراي پروژه هاي عظيم استفاده خواهد شد به گونه اي كه شهرداري آورده هايي همچون زمين و حق پروانه و عوارض را به عنوان سهم وارد مشاركت مي كند و سرمايه گذار ساير سرمايه ها را براي انجام پروژه سهيم مي كند.



معاون عمراني استاندار زنجان گفت: گروه هايي جهت ارزيابي فني،صلاحيت هاي عمومي و مالي سرمايه گذاراني كه در پروژه ها سرمايه گذاري خواهند كرد فعال مي شوند گرچه شركت هاييي كه تاكنون براي اجراي پروژه هاي شهر انتخاب شده اند مجرب و داراي صلاحيت هستند.



رحمتي در خصوص مشكلات طرح تفضيلي شهر زنجان نيز بيان داشت: افق اين طرح كه 15 سال پيش تدوين شد جمعيت 420 هزار نفري در سال 78 بود كه تا كنون محقق نشده و هنوز خلا جمعيتي در شهر زنجان وجود دارد.



وي افزود: حتي با الحاق گلشهر كاظميه با مساحت 100 هكتار و ظريفت جمعيتي 100 هزار نفري هنوز جمعيت زنجان به 420 هزار نفر پيش بيني شده براي سال 78 نرسيده است و اين يعني هزينه هاي زير ساختي صرف شده از جمله جدول گذاري و آبرساني و.. كه بايد مقرون به صرفه مي شده حالا هزينه سربار بالايي است.



معاون عمراني استاندار زنجان گفت: متاسفانه شهر را متقاضي محور مديريت كرده ايم به گونه اي كه در برخي محله ها علي رغم عدم تناسب زيرساخت ها و ظرفيت ها ساخت و ساز بيشتر بوده اکه مناطق كوچه مشكي، شهرك كارمندان، اعتماديه و سعدي شمالي از جمله این مناطق هستند.



رحمتی گفت: شهرداري مي تواند در طرح تفضيلي بازنگري داشته باشد و ضمن احضا نقاط ضعف و مغايرت ها پيشنهاداتش را نيز ارائه دهد.



رحمتي با اشاره به گلايه هاي مردم از تبعيض در برخورد با تخلفات شهروندان و ترويج تخلف ساخت و ساز در شهر ابراز كرد: گرچه برخورد قانونمند و كارشناسي شده در شرايط فعلي دشوار است اما برخورد جدي با متخلفان از سوي شهرداري ضروري و قابل تقدير است.

