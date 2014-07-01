به گزارش خبرنگارمهر، محمدكمال سروي‌ها ظهر سه‌شنبه در نشست خبری در حاشیه جلسه علني چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد، اظهار كرد: مطابق مصوبه هيات دولت قرار است100 ميليارد تومان براي كمك به حمل و نقل عمومي به استان‌ها تخصيص يابد براين اساس اگر سهم شهرداري مشهد واريز شود، قيمت بليت اتوبوس‌های بخش خصوص 50 تومان كاهش خواهد يافت.

رئيس شوراي شهر مشهد ادامه داد: هنوز سهم خراسان رضوي از اين مبلغ مشخص نيست و طبق روال 10 درصد از مبلغ 100 ميليارد تومان به خراسان رضوي اختصاص مي‌يابد و مطابق صحبت استاندار، به دليل اينكه شهرستان‌های استان افزايش بهای خدمات حمل و نقل عمومی نداشته‌اند، تمام اين مبلغ به مشهد اختصاص مي‌يابد.

وي بيان كرد: اميدواريم سهم خراسان رضوي و شهرداري مشهد تا پيش از نيمه ماه رمضان تخصيص يابد و در اين راستا شهردار اعلام كرد هر روزي اين مبلغ به حساب واريز شود، از روز بعد قيمت بليت اتوبوس‌ها كاهش خواهد يافت.

سروی‌ها افزود: پيش‌بيني مي‌كنيم از مبلغ 100 ميليارد تومان، هفت ميليارد تومان سهم خراسان رضوي باشد.