به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با تاکید بر اهتمام دولت تدبیر و امید برای اجرایی شدن برنامه های دولت الکترونیک گفت: همه بخش ها باید کمک کنند تا هرچه سریعتر دولت الکترونیک اجرا شود و شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم.

معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای عالی اداری با اشاره به رتبه پایین ایران از نظر شاخص دولت الكترونیک افزود: باید تلاش کنیم با عملیاتی نمودن دولت الکترونیک جایگاه و رتبه ایران را در این زمینه ارتقا بخشیم.

جهانگیری ادامه داد: توسعه و اجرای دولت الکترونیک از برنامه هایی است که در صورت اجرا شدن کامل آن، شاهد كاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت مردم و بهره مندی بیشتر آنان از خدمات دولتی خواهیم بود.

در این جلسه که وزرای آموزش وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، استاندار زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از نقشه راه دولت الکترونیک ارائه شد و سپس آئین نامه اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت كه پس از اعمال برخی اصلاحات، این آئین نامه در ۲۰ ماده به تایید اعضای شورای عالی رسید.