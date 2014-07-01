ارزش اظهارنامه های صادراتی ثبت شده در خراسان جنوبی 28 میلیون دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری 977 فقره اظهارنامه صادراتی به وزن 93 هزار و 354 تن در گمرکات استان تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 16 درصد کاهش داشته است.

وی روغن پایه، موکت، کاشی، سیمان، مصنوعات پلاستیکی و موادغذایی مجاز را از جمله اقلام صادراتی مجاز به کشور افغانستان بیان کرد.

خاشی به صادرات ماده 16(کالاهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور) اشاره کرد و افزود: طی سه ماه نخست سال جاری دو هزار و 731 پروانه به ارزش 80 میلیون و 101 هزار و 784 دلار و به وزن 159 هزار و 708 تن ارائه شده است.

وی بیان کرد: صادرات ماده 16 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد پروانه دو درصد، از نظر ارزش 12 درصد و از نظر وزن 14 درصد افزایش داشته است.

خاشی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری 30 فقره اظهارنامه صادراتی در زمینه امانات پستی به ارزش 989 دلار و به وزن 111 کیلوگرم در استان تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهار نامه دو درصد و از نظر وزن 11 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: خشکبار، ادویه، آجیل، عناب و پسته از جمله امانات پستی بوده است که به کشورهای آمریکا، انگلستان، کانادا، آلمان، اتریش، هند و چین صادر شده است.