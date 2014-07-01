به گزارش خبرگزاری مهر، در جشنواره جهانی فیلیپین علاوه بر نمایش افتتاحیه فیلم «دلتنگی‌های عاشقانه»، فیلم‌های «دامنه‌های سفید» به کارگردانی محمدابراهیم معیری و «چتر سبز» به کارگردانی ناصر رفاهی نیز در بخش رقابتی سینمای سبز - با محوریت مضامین زیست محیطی - به نمایش درمی‌آیند

فیلم «دلتنگی‌های عاشقانه» داستان فرشته و منوچهر است که به هنگام بازگشت از ماه عسل متوجه حمله نیروهای عراقی به ایران شده و زندگی عاشقانه‌شان دستخوش تغییراتی می‌شود.

فیلم «دامنه های سفید» داستان یک عقاب باستانی را روایت می کند، که در دام سارقان اسیر می شود و خانواده ای در تکاپوی نجات این عقاب بر می آیند.

فیلم «چتر سبز» ماجرای مهران پسر بچه 10 ساله كه پدر و مادرش قصد جدایی از هم را دارند به همراه مادر ناگزير به رفتن به سفر ي مي گردد. اين سفر كه به يكي از مناطق شمالي كشور است براي او جلوه هاي تازه اي از زندگي را در پي دارد.

این رویداد سینمایی با عنوان کامل جشنواره نمایش های افتتاحیه جهانی فیلم از ۸ تا ۱۷ تیر ماه سال جاری در کشور فیلیپین برگزار می شود.