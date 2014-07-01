به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست برنامه ریزی نمایشگاه قرآنی با بیان اینکه باید از فضای عطرآگین ماه رمضان بهره‌ببریم، گفت: ماه رمضان، ماه نعمت الهی است که باید از آن بهره‌گیری شود گفت: مبلغان و مروجان نیز در ماه مبارک رمضان وظیفه سنگینی برعهده دارند.

ابراهیمی با اشاره به تهاجم‌های فرهنگی از سوی دشمنان، اظهار داشت: اهرم فشار دشمنان بر نسل جوان جامعه است که باید با عزم ملی، مدیریت جهادی و بهره‌گیری از فضیلت‌های ماه رمضان توطئه‌‌های آنان را خنثی کنیم.

وی با بیان اینکه مسجد محوری در ماه رمضان از تاکیدات مقام معظم رهبری است، افزود: جوانان و نوجوانان جهت بهره گیری بیشتر از فضیلت ها در ماه رمضان حضور پررنگی در مساجد داشته ‌باشند.

حجت الاسلام دکتر عباسعلی ابراهیمی افزود: برگزاری نمایشگاه قران کریم و حضور خانواده هادر این نمایشگاه می تواند اثر گذار باشد. نمایشگاه های قرآنی می توانند موجب جذب جوانان به قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه شود و ماه مبارک رمضان که ماه بهار قرآن کریم است بهترین فرصت برای ترویج فعالیتهای قرآنی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برپایی نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت در ساری خبر داد و گفت: این نمایشگاه هشت لغایت 17 ماه مبارک رمضان در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری برگزار می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت در ساری از ساعت 17 لغایت 23 برپا است و بروزترین فعالیت‌های قرآن کریم در سطح نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به نمایش گذاشته می‌شود.

وی افزود: همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های انجام ‌شده مقرر شد نمایشگاه قرآن و عترت در 18 شهرستان مازندران نیز برپا‌ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: نگاه ما در برپایی نمایشگاه قرآنی این بوده که قرآن را از منظر هنر از جمله هنرهای تجسمی، گرافیکی و خوشنویسی به مردم معرفی‌ کند.

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بحث طرح سالم‌سازی دریا از دغدغه‌های ملی و استانی است، گفت: درباره طرح سالم‌سازی دریا نقد و بررسی های بسیاری صورت گرفته که نیاز است به زیرساخت‌های آن توجه شود تا به نقطه مطلوب برسد.

مسئول کمیته فرهنگی طرح سالم سازی دریای مازندران با اشاره به اینکه طول نوار ساحلی مازندران 338 کیلومتر است، افزود: طرح سالم‌سازی دریا در 82 نقطه از نوار ساحلی مازندران اجرا می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به بازدید نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از وضعیت دریای استان، اظهار داشت: در این بازدید نیازمندی‌های فرهنگی و زیرساختی دریا مورد توجه قرار گرفت که امیدواریم خروجی مطلوبی برای مردم به همراه داشته ‌باشد.

وی با اعلام اینکه با نگاه استانی به دریا نگریسته می‌شود، گفت: دریا متعلق به همه است و باید با نگاه ملی به آن توجه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: ترسیم تبلیغات محیطی، برپایی نمایشگاه‌های غذاهای بومی و صنایع دستی، جنگ شادی، مسابقات مجسمه‌های شنی، توجه به مساله حجاب و عفاف و اقامه نماز جماعت از جمله برنامه‌های فرهنگی طرح سالم‌سازی دریا به شمار می‌رود.

ابراهیمی درباره استفاده از دریا در ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: افراد باید مراقب حفظ شانیت ماه مبارک رمضان باشند و اجازه ندهند حرمت‌شکنی صورت گیرد.