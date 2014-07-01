به گزارش خبرنگار مهر، مهين ‌دخت مظفر جلالي ظهر سه شنبه با حضور در جمع خبرنگاران نسبت به رفتار نا مناسب خانواده‌ها با معلولان بينايي هشدار داده و ابراز کرد: اغلب خانواده‌هاي كم ‌بينايان و نابينايان به دليل برخوردهاي نادرست و غير مسئولانه با اين عزيزان، آنها را از آموزش، برخورداري از مزاياي اجتماعي و حضور در جامعه، محروم مي‌كنند.

وي با بيان اينكه بسياري خانواده‌هايي كه داراي فرزند كم ‌بينا يا نابينا هستند معلوليت فرزند خود را انكار كرده و با عدم پذيرش واقعيت، مشكلات عديده‌اي را براي آنها به وجود می آورند.

مظفر جلالی عنوان کرد: والیدن نمي‌خواهند قبول كنند كه فرزندشان نابيناست او را از حضور در جامعه منع مي‌كنند كه اين به معناي ناديده‌ گرفتن حقوق مسلم آنهاست.

وي ادامه داد: نابينايان يا كم‌ بيناياني هستند كه پنهان از والدين‌شان در برنامه‌هاي آموزشي توانبخشي مركز آموزشي شهيد جليليان شركت كرده‌اند زيرا والدين‌شان مانع از شركت آنها در كلاس‌هاي اين مركز مي‌شوند.

كارشناس مسئول معلولان بينايي بهزيستي خراسان رضوي عنوان کرد: براي رفع اين مشكل، بهزيستي كلاس‌هاي توجيهي آموزشي براي خانواده‌ها برگزار مي‌كند كه اولين نشست آن با حضور 30 خانواده، توسط گروهي از كارشناسان زبده‌ نابينايان، آخرين روز هفته‌ گذشته برگزار شد.

وي افزود: اميدواريم در هفته‌هاي آينده نيز اين كلاس‌ها را براي گروه‌هاي بيشتري از خانواده‌هاي معلولين بينايي برگزار كنيم.

مظفر جلالي گفت: در اين جلسه پيرامون مسائل و مشكلاتي كه توانخواهان كم‌بينا و نابينا با خانواده‌هايشان دارند و نيز مشكلات خانواده‌ها در اين زمينه مطرح شد و بحث‌هاي مفيدي انجام شد و در نهايت، راهنمايي‌هاي لازم توسط كارشناسان انجام شد.

وي ابراز کرد: اجازه ندادن والدين به فرزندان خود براي استفاده از عصاي سفيد، اجازه ندادن به آنها براي يادگيري خط بريل، حضور در برنامه‌هاي خانوادگي و اجتماعي و نيز مشاركت در امور منزل از جمله مشکلاتی است که این افراد با آن مواجه هستند.

مظفر جلالی با بیان اینکه هم اكنون 9 هزار و 700 نابينا و كم بينا در خراسان رضوي تحت پوشش بهزيستي هستند افزود: از اين تعداد سه هزار و 750 نفر در مشهد زندگي مي‌كنند.

وی تاکید کرد: تخمين زده مي‌شود كه حدود 60 هزار نابينا و كم‌بينا در خراسان رضوي زندگي كنند كه تنها 15 درصد آنها تحت پوشش بهزيستي هستند.