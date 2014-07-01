10 درصد اعتبارات ملارد به دهستان اخترآباد اختصاص یافت

داود کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های محرمیت زدایی دولت تدبیر و امید اظهار داشت: در راستای سیاستهای محرومیت زدایی دولت یازدهم، طی سالجاری بالغ بر 10 درصد اعتبار شهرستان ملارد به دهستان اخترآباد اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر این مطلب که بنا نداریم قولهائی به مردم بدهیم که از عهده انجام آن برنیاییم، افزود: این دست وعده های تحقق نیافتنی اثرات منفی در روحیه مردم خواهد داشت لذا با تمام توان و در سایه همدلی ایجاد شده در شهرستان، درصدد رفع مشکلات و کاستی های منطقه هستیم.

اختصاص 10 درصد اعتبارات ملارد به دهستانی با یک درصد جمعیت

این مسئول ادامه داد: در حالیکه تنها یک درصد جمعیت ملارد در روستاهای این دهستان ساکنند، بیش از 10 درصد اعتبارات امسال شهرستان معادل یک میلیارد تومان برای توسعه و آبادانی این دهستان در نظر گرفته شده است.

نماینده عالی دولت در ملارد متذکر شد: با توجه به پتانسیل های مناسب ملارد در عرصه های تولید، صنعت و... می توان با تلاش و همت آینده بسیار درخشانی برای این منطقه ترسیم کرد که این مهم با تقویت امید، عزم ملی، مدیریت جهادی و بهره مندی ازظرفیتهای بخش خصوصی امکانپذیر خواهد شد.

تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مشکلات اخترآباد

کرمی در ادامه از تشکیل کارگروه تخصصی به منظور دسته بندی و بررسی مشکلات موجود در دهستان اخترآباد خبر داد و گفت: تامین آب شرب، گازرسانی و ایجاد شهرک صنعتی از مطالبات اساسی ساکنان این منطقه است که مقرر شد به صورت کارشناسی و با استفاده از خردجمعی در این کارگروه به آنها پرداخته شود.

وی تامین نفت سفید کشاورزان و خانواده ها، واگذاری مرتع برای دامداران، ایجاد فضاهای ورزشی و آموزشی، مقابله با بیابان زائی با اجرای طرح طوبی و کاشت پسته را از دیگر مطالبات مردم منطقه برشمرد و خطاب به مسئولان تاکید کرد: نباید خدمت رسانی به روستائیان به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی به تاخیر بیافتد.

تامین 30 درصد نیاز پروتئینی تهران از سوی محرومترین دهستان استان

گفتنی است؛ دهستان اخترآباد واقع در شهرستان ملارد به عنوان بزرگترین دهستان استان تهران با 44 روستا از محروم ترین مناطق کشور محسوب می شود و برغم اینکه کمتر از 50 کیلومتر با پایتخت فاصله دارد، ساکنان آن از نعمت گاز محروم بوده و خدمات مخابراتی نیز در این روستاها وجود ندارد.

این دهستان با مساحت هزار و 200 کیلومتر مربع، بالغ بر 30 درصد نیاز پروتئینی استان تهران را تامین می کند و وجود 44 حلقه قنات و بیش از 100 هزار دام سبک از توانمندیهای این دهستان است.