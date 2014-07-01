لزوم ایستادگی در مقابل تروریست های منطقه/ وحدت مهم ترین نیاز امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن منتظری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: گروه های تروریستی نظیر داعش که امروز دست به جنایات وقیحانه در عراق و سوریه می زنند از سوی استکبار جهانی و به منظور مخدوش کردن چهره اسلام راه اندازی شده اند.

وی وحدت را نیاز کنونی امت اسلامی دانست و افزود: گروه های تکفیری‌ و گروه داعش خطری جدی برای کشورهای منطقه به شمار می روند.

حجت الاسلام منتظری بر لزوم آمادگی کامل کشورهای اسلامی برای مقابله با گروه های تروریستی منطقه تاکید کرد و افزود: باید برای دفاع از دین مبین اسلام و اماکن مقدس با تمام توان ایستادگی کنیم.

امام جمعه شهربابک در ادامه بر لزوم احیاء فریضتین در جامعه تاکید کرد و افزود: افراد باید در ماه مبارک رمضان سعی کنند عادات ناپسند را کنار گذاشته و فضائل اخلاقی را در وجود خود نهادینه کنند.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به زیاد شدن حرمت شکنی ماه رمضان و روزه خواری در محیط های عمومی افزود: باید با فرهنگ سازی مناسب در راستای کمرنگ شدن این منکر در جامعه گام برداریم.

امام جمعه شهربابک بر لزوم تعمیق فرهنگ اسلامی در جامعه تاکید و تصریح کرد: پرداختن به مسئله امر به معروف و نهی منکر وظیفه همه مسلمانان است.

وی خواستار برخورد نیروی انتظامی با روزه خواران و حرمت شکنان ماه رمضان شده و گفت: باید شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات راه اندازی شود.