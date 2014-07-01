  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۹

حجت الاسلام منتظری:

لزوم ایستادگی در مقابل تروریست های منطقه/ وحدت مهم ترین نیاز امت اسلامی است

شهربابک - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهربابک با اشاره به فعالیت گروه های تکفیری در عراق و سوریه گفت: امت اسلامی باید با تمام توان در مقابل گروه های تروریستی منطقه ایستادگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن منتظری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: گروه های تروریستی نظیر داعش که امروز دست به جنایات وقیحانه در عراق و سوریه می زنند از سوی استکبار جهانی و به منظور مخدوش کردن چهره اسلام راه اندازی شده اند.

وی وحدت را نیاز کنونی امت اسلامی دانست و افزود: گروه های تکفیری‌ و گروه داعش خطری جدی برای کشورهای منطقه به شمار می روند.

حجت الاسلام منتظری بر لزوم آمادگی کامل کشورهای اسلامی برای مقابله با گروه های تروریستی منطقه تاکید کرد و افزود: باید برای دفاع از دین مبین اسلام و اماکن مقدس با تمام توان ایستادگی کنیم.

امام جمعه شهربابک در ادامه بر لزوم احیاء فریضتین در جامعه تاکید کرد و افزود: افراد باید در ماه مبارک رمضان سعی کنند عادات ناپسند را کنار گذاشته و فضائل اخلاقی را در وجود خود نهادینه کنند.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به زیاد شدن حرمت شکنی ماه رمضان و روزه خواری در محیط های عمومی افزود: باید با فرهنگ سازی مناسب در راستای کمرنگ شدن این منکر در جامعه گام برداریم.

امام جمعه شهربابک بر لزوم تعمیق فرهنگ اسلامی در جامعه تاکید و تصریح کرد: پرداختن به مسئله امر به معروف و نهی منکر وظیفه همه مسلمانان است.

وی خواستار برخورد نیروی انتظامی با روزه خواران و حرمت شکنان ماه رمضان شده و  گفت: باید شورای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات راه اندازی شود.

 

کد مطلب 2323429

