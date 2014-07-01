دکتر جواد هروی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در ارتباط با استیضاح وزیر علوم آنچه که مسلم است این است که در این هفته نمایندگان در حوزه های انتخابی خود به سر می برند و بعید می دانم فرصتی برای برگزاری جلسات در این خصوص داشته باشند.

وی ادامه داد: اما آنچه وجود دارد ممکن است بحث و گفتگوهایی در جهت میانجی گری بین دو طرف ایجاد شود که طبیعی است ما هم خیلی روی این مساله حساسیت نداریم.

نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: اما آنچه مهم است این است که اگر قرار است استیضاح وزیرعلوم صورت گیرد در چهارچوب های ماموریت های این وزارتخانه باشد.

وی افزود: اگر قرار است در این مملکت نظارتی شایسته صورت گیرد باید این کار در چهارچوب در خوری انجام شود.

هروی اظهار داشت: انتظار ما از استیضاح کنندگان این است که مواردی را که ذکر می کنند در حدود مباحث تحقیقات و فناوری باشد.

وی افزود: اگر قرار است وزیرعلوم استیضاح شود باید در خصوص وضعیت علمی کشور، بحران پژوهشی کشور و ناکارآمدی دولت یازدهم در وزارت علوم نسبت به مقولات علمی به چالش کشیده شود.