به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع زائران و مجاوران حرم حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: مسئله آبرو بسیار مهم است و برای ناموس مردم حرف درنیاورید و بسیار از زبان خود محافظت کنید، زبانی که جرم سبک ولی جرمش سنگین است.

وی با بیان اینکه ممکن است با یک کلمه آبروی خانواده‌ای برده شود، ادامه داد: امروز رسانه‌ها و بولتن‌ها عکس‌های خصوصی از افرادی منتشر می‌کنند و کسانی نیز بازدید می‌کنند که باید آنها بترسند و خیری نمی‌بینند.

امام جمعه قم عنوان کرد: آبرو آنقدر مهم است که گاهی انسان‌ها تحمل نمی‌کنند و دست به خودکشی می‌زنند گرچه این عمل گناه بزرگی است.

وی یادآور شد: پیامبر اسلام (ص) توصیه می‌کنند که اگر خطر جانی، مالی و یا آبرویی ما را تهدید کرد به خاطر گزند آنها آرزوی مرگ نکنیم و از خداوند بخواهیم که ما را زنده بدارد تا وقتی که این زندگی خیر است و اگر مصلحت نباشد در دنیا نمانم.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: گاهی اولیای خدا در امتحان‌های بسیار سختی قرار گرفتند به طوری که آبروی آنها در خطر بوده است، حضرت مریم (س) نیز هنگامی که بشارت حضرت عیسی (س) به ایشان داده شد بسیار غمگین شده و به خاطر آبروی خود که ازدواج نکرده بود مرگ خود را از خداوند طلب کرد.

وی ابراز داشت: مدت‌ها مردم آن زمان برای حضرت مریم (س) حرف درآوردند تا جایی که حضرت مریم (س) گفتند که ‌ای کاش مرده بودم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) بیان کرد: غربی‌ها کتاب انجیل را تحریف کردند در حالی که حضرت مریم را باحجاب نشان می‌دهند و در جایی نمی‌بینیم که این حضرت بی‌حجاب باشد.

دشمنان دین به حجت خدا پس از مرگ نیز رحم نمی‌کنند

حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشمنان دین ابراز کرد: شاهد هستیم که دشمنان مزار‌ها و حرم اولیای خدا را با خمپاره و گلوله اهانت کرده و به آنها نیز رحم نمی‌کنند و دلیل آن این است که آنها با حجت خدا حتی پس از مرگشان دشمنی دارند.

وی با اشاره به اینکه انسان در زندگی تکالیفی دارد که با سختی همراه است، افزود: هنگامی که ائمه (ع) تحت فشار هستند پیروان آنها نیز همواره از سوی ظالمان و ستمگران تحت فشار قرار می‌گیرند.

