به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی نیا از ایجاد 29 هزار فرصت شغلی در تعاونی‌ های نساجی خبر داد و گفت: تعداد تعاونی‌ های فعال و در دست اجرای صنایع نساجی، چرم و پوشاک 3352 واحد با عضویت 34353 نفر است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: از مجموع 3 هزار و 51 واحد فعال دارای مجوز تولید پوشاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشتغال زایی 58 هزار و 847 نفر، تعداد 669 واحد تعاونی است و 9343 نفر نیز در این بخش فعالیت دارند.

حسینی نیا ادامه داد: سهم شرکت‌ های تعاونی در تولید پوشاک حدود 22 درصد از تعداد واحدهای فعال و حدود 16 درصد اشتغال زایی در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: در تولید کالاهای نساجی تکمیل شده به جز پوشاک نیز از مجموع 52 واحد دارای مجوز با اشتغالزایی 1109 نفر، تعداد 25 واحد تعاونی بوده و با اشتغال زایی 353 نفر سهمی معادل 48 درصد از تعداد واحدها و 32 درصد از اشتغال واحدهای دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: حدود 36 درصد از تعداد واحدها و 20 درصد اشتغال زایی در بخش عملیات تکمیلی منسوجات (رنگرزی، چاپ و تکمیل) و همچنین حدود 14 درصد تعداد واحدها و 7 درصد اشتغال زایی تولید انواع پارچه و کالاهای کشباف و قلاب باف مربوط به بخش تعاون است.

حسینی نیا گفت: واردات بی رویه پوشاک به صورت قاچاق و عدم جهت گیری صادراتی تولیدات داخلی، وارداتی بودن پارچه مورد نیاز صنایع و وابستگی تولیدات به خارج از کشور جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز، سطح پایین دانش و مهارت‌های مدیریتی تولید و بازاریابی و فروش محصولات و وجود کارگاه‌های کوچک فاقد قدرت رقابتی در قیمت و کیفیت با محصولات معتبر را از جمله مهم ترین مسائل و مشکلات این تعاونی ‌ها است.

وی درباره راهکارهای ارتقای سطح کمی و کیفی تعاونی‌های صنایع غذایی و دارویی اظهارداشت: حمایت از ایجاد صنایع بزرگ تولید کننده پوشاک و برندسازی در بخش تعاون، حمایت از ایجاد خوشه ها و شهرک‌ های صنعتی پوشاک و ایجاد نمایشگاه و بازارهای دائمی عرضه و فروش محصولات، افزایش تعرفه بر کالاهای واراداتی و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت خارجی، توانمندسازی مدیران و شاغلین شرکت های تعاونی جهت کسب مهارت های علمی و مدیریتی و حرفه ای و مهارتی مورد نیاز و حمایت از شکل گیری واحدهای خرد پوشاک در قالب مشاغل کوچک و خانگی و ساماندهی آنها در قالب برند خاص تحت نظارت اتحادیه های تخصصی مهم ترین راهکارهای ارتقای کمی و کیفی تعاونی های صنایع غذایی و دارویی است.

معاون تعاون وزیر کار افزود: لایحه حمایت از تولید، مصوبه بهبود محیط کسب و کار، لایحه جامع منابع طبیعی از جمله مهم ترین طرح ها و لوایح در دست بررسی و اقدام برای حل مسائل و مشکلات این تعاونی‌ ها است.