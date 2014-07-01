به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دومین نمایشگاه قرآن و عترت در قم 330 واحد فعالیت خواهند کرد و تعداد 150 ناشر که در حوزه تخصصی قرآن و عترت کار کرده‌اند از استانهای قم، تهران و اصفهان آخرین تولیدات خود را در این نمایشگاه برای عموم به نمایش می‌گذارند.

وی گفت: ناشران بسیاری از استان قم درخواست حضور در این نمایشگاه را داشتند که به علت کمبود فضای نمایشگاهی قادر به پذیرش حضور آنان نیستیم.

حضور 3 ناشر از بیروت

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان قم، با اشاره به حضور ناشران خارجی در دومین نمایشگاه قرآن و عترت در قم گفت: 3 ناشر از بیروت در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که اگر فرصت بیشتری برای دعوت از ناشران خارجی داشتیم تعداد بیشتری از ناشران خارجی در این نمایشگاه حاضر می‌شدند.

وی با اشاره به تخفیفات ارائه خواهد شده در نمایشگاه قرآن و عترت قم ابراز داشت: کتاب‌هایی در نمایشگاه با 40 درصد تخفیف به علاقمندان عرضه خواهد شد که 20 درصد آن را تخفیف ناشران و 20 درصد دیگر را با استفاده از بودجه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تأمین شده است.

خرمی گفت: این نمایشگاه از پنجمین روز ماه مبارک رمضان به مدت 10 شب از ساعت 21 و 30 دقیقه الی 2 بامداد در محل مجتمع ناشران قم برگزار خواهد شد که امیدواریم بتوانیم بهترین و برجسته‌ترین محصولات و کتاب‌ها در حوزه تخصصی قرآنی را به علاقمندان عرضه کنیم.

